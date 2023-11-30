Ekonomide şahin politikalar bitti... Altın yeni zirveye gitti

Altın fiyatlarında psikolojik bant seviyeleri kırılmış durumda. Özellikle gram altın 1900 bandını aşarken 1903 seviyelerinde hareket ederek kendine gün içinde yer aramaya çalışacak. Çeyrek altın da 3 bin psikolojik bandını aşarak şu saatlerde 3.118'lerde seyrediyor.

Ons altın da artmıştı

Altın fiyatlarının artışında ABD tarafından gelen faiz artırımlarının sonunun geldiğine yönelik beyanlar tetikleyici rol oynadı. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1900'ün üzerinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,31 yükselişle 1896 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 1900 lira seviyesinde idi. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 130 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 790 liradan satılıyor.

Şahin politikaların sonu

Altının ons fiyatı ise 2 bin 51 dolar ile 4 Mayıs'tan bu yana en yüksek en yüksek seviyesini test ederken, şu sıralarda yüzde 0,1 primle 2 bin 45 dolar seviyesinde bulunuyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik beklentiler güçlenmeye devam ettiğini belirterek, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların fiyatlar üzerindeki etkisini artırmayı sürdürüldüğünü ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Fed'in yüzde 40 ihtimalle martta faiz indirimlerine başlayabileceği tahmin ediliyor. Güvercinleşen Fed yetkilileri ve gerileyen tahvil faizleri altının ons fiyatını destekledi.

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