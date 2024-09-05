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Avrupa Ekonomide kriz zilleri çalıyor
Avrupa

Ekonomide kriz zilleri çalıyor

Yeniakit Publisher
2024-09-05 10:46:00 -
Ekonomide kriz zilleri çalıyor

Almanya’da şirketlerin durumu, ağustos ayında da kötüleşmeye devam etti. Şirketler giderek büyüyen kriz karşısında yeni işçi alımı yerine daha fazla işçiyi işten çıkarmayı düşünüyor.

Merkezi Münih'te bulunan ekonomi enstitüsü İfo'nun raporuna göre ekonomideki genel kötü gidişat devam ediyor. İfo, ağustos ayında da şirketlerin durumunun kötüye gittiğine işaret ederek, temmuzda 87 olan güven endeksinin ağustos ayında 86.6 puana gerilediğini açıkladı. Böylece Almanya'daki en önemli ekonomik göstergede art arda üçüncü kez düşüş kaydedildi.

İŞE ALIMLAR DURDU

Ekonomik durgunluk nedeniyle birçok şirket personel alımını durdurduğu gibi, işten çıkışları da hızlandırdı. Şirketlerin gerileyen siparişlerden şikâyetçi olduğunu belirten İfo Başkanı Clemens Fuest, "Alman ekonomisi giderek daha büyük krize giriyor" diye konuştu. İfo istihdam barometresine göre işe alımlar neredeyse durma noktasına geldi.

PERAKENDECİLER DE ZORDA

İFO anket direktörü Klaus Wohlrabe, "Zayıf ekonomik gelişme aynı zamanda zayıf istihdam gelişimine de yansıyor. Sipariş eksikliği, yeni insanları işe alma konusunda şirketleri yavaşlatıyor" dedi. Wohlrabe şirketlerin küçülmeye gittiğine dikkat çekerken, aynı durumun perakende sektörü için de geçerli olduğunu ve burada da kriz yaşandığını belirtti.

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