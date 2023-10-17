Ekonomide e-ticaret etkisi

Hepsiburada tarafından başlatılan "Hepsiburada İş Ortağım" buluşmaları sürüyor.

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün'ün katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte "Efsane Kasım" hazırlıkları hakkında bilgi verildi.

Akbank'ın desteğiyle düzenlenen etkinlikte ayrıca Hepsiburada'nın iş ortaklarına ve potansiyel satıcılarına sunulan katkı da anlatıldı.

Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, yaptığı sunumda şirketin faaliyetleri ile müşteri ve iş ortaklarına tanıdıkları avantajlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, "Efsane Kasım" hazırlıklarının son hızla devam ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

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"Efsane Kasım, müşterilerimiz için indirim, iş ortaklarımız için daha fazla ciro, yeni müşterilere ulaşım, finansal ortaklarımız için yeni ürünlerini yeni ürünlerde buluşturmak, bizim için de bol çalışmak, yoğun bir ay demek. Ekonomiye baktığımızda kasımla birlikte, e-ticaretin etkisiyle bir büyüme olduğunu görüyoruz. Böylece hem KOBİ'lere ciro hem de istihdam olarak ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Hepsiburada olarak en uygun fiyatlı ürünleri müşterilerimize ulaştırmak için çalışıyoruz, bunu da 100 binden fazla iş ortağımızla birlikte yapıyoruz. Platform üzerinde 100 milyondan fazla ürün bulunuyor. Kasım'a yoğun bir hazırlık döneminden geçerek geldik, indirimlerimiz, kampanyalarımız hazır."

Özgün, kasımın büyük bir alışveriş festivaline dönmesini ve daha fazla ciro ve büyümeye yol açmasını beklediklerine dikkati çekerek, tüketicilere en avantajlı ürün ve kampanyaları sunacaklarını söyledi.

"1 Kasım'dan itibaren indirimlerin başlayacağı bir takvimle hazırlandık"

Geçen yıllarda yapılan "Efsane Kasım" indirimlerine atıfta bulunan Özgün, "Daha önceki senelerde 'Efsane Kasım' indirimleri bir-iki gün, bir haftalık indirimlerden oluşuyordu, geçen sene başladık ama bu sene artık 1 Kasım'dan itibaren indirimlerin başlayacağı bir takvimle hazırlandık." dedi.

Özgün, genel müşteri trendleri hakkında da bilgi verdi. Temel tüketimin, elektroniğin, ev tekstili kategorisinin bu sene de ön planda olacağı öngörüsünde bulunarak, bu ve benzeri kategorilerde müşterilerin beklediği indirimlerin iş ortakları tarafından sunulacağını bildirdi.

"Efsane Kasım" indirimlerinin KOBİ'ler için önemine değinen Özgün, "Bu döneme onlar da hazırlanıyorlar, onlar için bu süreç, stoklarını planlamak, kampanyalarını hazırlamak, finansman imkanları ile birlikte çalışmak demek. Biz onlara bu süreçte lojistik faaliyetlerimizle de destek oluyoruz. Hepsilojistik, Hepsipay gibi çözümlerimizle onların yanındayız. KOBİ'ler için kasım, büyük bir ciro, ticari ölçek, bununla birlikte stoklarını ve nakit akışlarını etkin şekilde yönetebilme imkanı sunuyor. " diye konuştu.

"7 KOBİ'den biri artık mal ve hizmetlerini pazaryerleri üzerinden müşterilerine ulaştırmaya çalışıyor"

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz da, e-ticaretin Türkiye'nin yükselen değeri olduğuna vurgu yaparak, 2019'da e-ticarette Türkiye'de ürün ya da hizmet satan 60 bin şirket olduğunu, bu sayının 10 kat artarak 550-600 bin rakamlarına geldiğini söyledi.

Oğuz, "Türkiye'de toplam 3,5 milyon KOBİ var, bunun 550-600 bin tanesi burada faaliyet gösteriyor, yani 7 KOBİ'den biri artık mal ve hizmetlerini pazaryerleri üzerinden müşterilerine ulaştırmaya çalışıyor." dedi.

Burada yaşanan paradigma değişimine dikkati çeken Oğuz, şunları söyledi:

"Dünyada toplam cironun yüzde 40'ı kasımda yapılıyor, Türkiye'de bu rakam yüzde 30'lar seviyesinde. Dolayısıyla hem satıcıların hem de alıcıların buluştuğu yer. Bankalar olarak biz de bu dönemde daha fazla ürün ve hizmet satan KOBİ'lerin gerek finansman ihtiyaçları, gerek kredi kartı, post gibi farklı bankacılık ürünlerindeki ihtiyaçlarında, onlara özel hizmetlerimizi götürüyoruz. Önümüzdeki bir kaç ay her sene olduğu gibi, tüketim ve ticaret açısından hareketli günlere gebe."