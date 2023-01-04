Ekonomide bahar havası büyüme hızlanacak

Türkiye Ekonomi Modeli, bu yıl da kararlılıkla uygulanacak. Model sayesinde üretim, ihracat ve istihdamın yanında tüketim de artacak. Bu artış ekonomiye ivme katacak, güçlü büyümenin önünü açacak.

Atılım sürüyor

Makro iktisatçılarca 2023’te de Türkiye’nin dünyadan olumlu ayrışmaya devam edeceği dile getiriliyor. Ülkenin yeni yatırımlarla, üretim ve ihracat başarılarıyla yâd edileceği belirtiliyor.

Bu başarıların ekonomiyi atılıma geçireceği kaydedilerek, “Yeni dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi “Ülkemizin kazancı ve zenginliği çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtılacak’. Halkın refah seviyesi yükselecek ve iç tüketimin büyümede rolü daha da belirgin hale gelecek” ifadeleri kullanılıyor.

Tasarruflar artacak

İlerisi için umutlu olan iktisatçıların 2023 öngörüleri şöyle:

Büyüme hızlanarak yüzde 5 düzeyine gelecek. Ücret artışları ve emekli maaşlarında yapılacak iyileştirmeler büyümeyi besleyecek. 2.2 milyon EYT’linin tüketime katılmasıyla da iç talep kuvvetlenecek.

EYT’lilerin yerlerine yeni istihdam edilecekler de tüketime dahil olup iç talebi yukarıya taşıyacak.

EYT’lilere ödenecek kıdem tazminatları ve emekli maaşlarıyla tasarruflar önemli oranda artacak.

Kamu harcamaları büyümeye olumlu katkıda bulunacak.

Ekonomi yönetimi tarafından peş peşe kredi paketleri devreye alınacak. Böylece yeni yatırımlara, yeni ihracat rekorlarına kapı aralanacak.

Kamu kurumları art arda eleman alım ilanları yayımlayacak. Şirketler de öyle. Böylece istihdam verileri toparlanacak.

Seçimler ekonomik aktiviteyi hızlandıracak. Muhtemelen Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan yüzde 5.5 büyüme hedefi tutturulacak.

Seçimlerin ardından da ekonomide hareketlilik sürecek.

2022’de 50 milyar dolara dayanan cari açık daralacak. Enerji fiyatlarında müşahede edilecek gevşeme açığı azaltacak.

Turizmde canlanma devam edecek. Turizm, büyümeye en güçlü katkıyı verecek sektör konumunda olacak.

Yatırım yarışı kızışıyor

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasıyla TL, yabancı para birimlerine karşı gücünü koruyacak. Dolar ve Euro’da stabilite devam edecek.

Hem KKM’nin rolüyle hem de baz etkisiyle enflasyon yüzde 40’lara inecek.

Yatırımcılar, şirket paylarını almak için rekabet edecek. Bu rekabete bağlı olarak BİST 100 endeksi yeni rekorlarla anılacak.

Şirketler halka açılmak için ilgili mercilere başvuracak.

Yerli ve yabancı yatırımcılar konut ile arsa almak için yarışacak.