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Ekonomi Ekonomide atılım sürüyor
Ekonomi

Ekonomide atılım sürüyor

Pandemi döneminde uyguladığı reformlar ile süreçten güçlenerek çıkan Türkiye, ekonomide yeni bir başarı hikâyesi yazıyor. Yerli ve yabancı yatırımcının iştahını kabartan ülke, V şeklinde toparlanıyor. Sanayide de çarklar hızlanıyor. Eylül ayında yüzde 8.1 artan üretim yüzleri güldürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 12:27:00 -
Ekonomide atılım sürüyor

Akit  Ekonomi

Corona virüsünün (Covid-19) yayılımını durdurmak için gerekli her adımı atan hükümet tarafından alınan önlemler, uygulanan reformlar ekonomiye kuvvet katıyor. Makro ve mikro reformlar, hem üretimi hem de ticareti atağa kaldırıyor.

Toparlanma devam ediyor

Büyüyen, yerli ve yabancı yatırımcının radarında olan Türkiye’de ekonomik aktivite giderek güçleniyor. Sanayide ise V tipi toparlanma görülüyor. Süratli toparlanmayı verilerde de net şekilde ortaya koyuyor. Öyle ki sanayi üretim endeksi, eylülde bir önceki yılın aynı ayına nazaran yüzde 8.1 arttı. Bu dönemde madencilik sektörü endeksi yüzde 0.4, imalat sanayii sektörü endeksi yüzde 8.5 artış kaydetti.

Sanayi üretim endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1.7 yükseldi. Söz konusu dönemde madencilik sektörü endeksi yüzde 3.2, imalat sanayii sektörü endeksi yüzde 1.4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinde üçüncü çeyrekte 2019’un aynı dönemine nispeten yüzde 7.7, ikinci çeyreğe nispeten yüzde 30.3 artış gerçekleşti.

Gelirlere gelir ekleniyor

Öte yandan; eylülde toplam ciro endeksinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26.2 artış gözlendi. Bu dönemde sanayi ciro endeksi yüzde 30.9, inşaat ciro endeksi yüzde 23.3, ticaret ciro endeksi yüzde 30.9, hizmet ciro endeksi yüzde 4.1 yükseldi. Toplam ciro endeksi eylülde ağustosa göre yüzde 3.4 arttı. Söz konusu dönemde sanayi ciro endeksi yüzde 3.5, inşaat ciro endeksi yüzde 2.4, ticaret ciro endeksi yüzde 2.9, hizmet ciro endeksi ise yüzde 5.2 artış gösterdi.

Sinyaller olumlu

Üretimin ivmelenmesi ekonomistlerce olumlu buluyor. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, sanayi sektöründe V şeklinde toparlanmanın devam ettiğini belirtti. Şener 5 aydır yüzde 50’yi geçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) PMI’nın da toparlanma açısından olumlu sinyaller verdiğini vurguladı. Şener, eylülde sanayi üretiminde en keskin artışı yüzde 13.8’le orta yüksek teknolojili ürün grubunun yakaladığını ifade ederek, “Önümüzdeki dönemde bu rakamların hem ihracata hem de büyümeye pozitif olarak yansıyacağını görebiliyoruz” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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