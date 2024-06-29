Ekonomide atılan adımlar emperyalistleri hüsrana uğrattı! Küresel çete kaybetti

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Her alanda atılım hâlinde olan Türkiye, güçlenip büyüyen ekonomisiyle emperyalist güçlerin sinsi planlarını yerle yeksan ediyor. Yatırımcılara güven telkin eden ülke, ekonomiyi küçültmek için devamlı karalama kampanyalarına hatta ambargolara yönelen bu güçlerin bir oyunu daha boşa çıkardı.

Kara parayla mücadelede geride kaldığını iddia ederek Türkiye’yi gri listeye alan küresel çete, yanlıştan döndü. Ekonomi yönetiminin devreye aldığı reformlar, bu çeteyi kararını geri almaya itti.

Ülkemize diz çöktüremediler

Mehmet Şimşek ve ekibinin reformlarını takiben reyting kurumlarından not artırım açıklamaları gelirken Türkiye’nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına karar verildi. Ekonomiye ivme katacak, yabancı yatırımlarını arttıracak, karar ekonomi paydaşlarını mutlu etti. Üreticilerden ve ihracatçılar, “Siyonistler de emperyalistler de Türkiye’ye diz çöktüremedi” dediler.

Yatırımcı sağanağı başlayacak

Akit’e konuşan ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi: “Türkiye, pek çok oyunla karşı karşıya kaldı. Emperyalistler, Türkiye’nin büyümesini ve bölgesinde önemli bir aktör olmasını önlemek için onlarca girişimde bulundu. Fitil, 17-25 Aralık 2013’te ateşlendi. Gezi kalkışması, Osman Kavala davası gibi olaylarla Türkiye’yi karalama kampanyasına start verildi. 2020’de kur ataklarıyla, swap spekülasyonlarıyla ekonomiyi çökertme yoluna gidildi. Türkiye’nin 2021’de FATF’de gri listeye alınmasına hükmedildi. Bu, çok büyük sorunlara neden oldu. Türkiye, üçüncü sınıf ülke konumuna düşürüldü. Alınan siyasi kararla Türkiye’nin bölgesinde önemli aktör olmasını engellemek amaçlandı. FATF’de gri listeye alınmanın büyük yankıları oldu. Bir defa yabancı yatırımcılar, Türkiye’ye sıcak bakmaz oldu. ‘Yatırım yapılabilir’ statüden çıkarılması ülkeyi sıkıntıya soktu.

Şükür ki Türkiye, ekonomi yönetiminin aldığı kararlarla bu sıkıntıdan kurtuldu. Şimşek ve ekibinin Ortodoks para politikalarına geçmesi ülkeye para girişini arttırdı. Yabancı yatırımcılar, Türkiye’yle yeniden yakından ilgilenmeye başladı. Hülâsa FATF Genel Kurulu’nda bir hata giderildi. Türkiye’nin gri listeden çıkarılması hayırlı oldu. Ne yazık ki Türkiye, epeydir üçüncü sınıf dünya ülkeleriyle aynı klasmanda idi. Ne hazin ki Türkiye, kara para ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz kalan bir ülke olarak sunuluyordu. Şükür ki Türkiye, artık olması gereken noktada. ‘Yatırım yapılabilir’ düzeye de gelecek. Her şey yolunda gidiyor, gidecek. Merkez Bankası rezervinin daha da artması ve cari açığın daha da daralmasıyla Türkiye, daha iyi bir pozisyona gelecek.”

İsmail Çapak: karar siyasiydi

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Ekonomist İsmail Çapak da şu yorumlarda bulundu:

“Türkiye’nin kara para aklamada gri listeye alınması siyasi bir karardı. Bu yanlı ve yanlış karardan dönülmesi memnuniyet verici.

Şu muhakkak ki FATF’de gri listede olmamızın zararlarını görüyorduk. Hak etmediğimiz muamelelere maruz kalıyorduk. Bu listeden çıkarılmamız bizim hayrımıza oldu. Çünkü yabancı yatırımcılar, ülkemize akın edecekler. Çünkü dev firmalar ve markalar, ülkemizi tercih edecekler. CDS oranlarında gerilemeler devam edecek. Reyting kurumlarından yeni not indirim haberleri alınacak. Firmalarımıza dışarıdan daha uygun kredi temin etme imkânı doğacak. Biz, bu muameleyi hiç hak etmedik. Öyle anlaşılıyor ki bölgemizde önemli yer edinmemizden tedirgin olan küresel güçler, bizi gri listeye aldılar. Ama yoruldular, Türkiye’nin büyümesi ve ekonomi yönetiminin reformlarına kör kalamadılar. Ekonominin kuvvetlenmesini görmezden gelemediler.