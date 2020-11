Ekonomi yönetiminden baş döndüren diplomasi

Buğra Kardan



Dev grupların ve firmaların ürünlerini 7 kıtaya taşımaları için var gücüyle çalışan ekonomi yönetimince, önemli temaslarda bulunuluyor. Peş peşe toplantılar yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından stratejik görüşmeler, anlaşmalar yapılıyor.

Bu görüşmelerden, anlaşmalardan öne çıkanlar şöyle:



Dev şirketler geliyor



Bakan Albayrak, ekim ayında dünyaca ünlü firmaların ve fonların temsilcileriyle bir araya geldi. Albayrak, buluşmada “Türkiye’nin gücünü ve dinamizmini gören çok uluslu şirketler üretimlerini Asya’dan bölgemize yönlendirmeye başladı” dedi. Albayrak, “Türkiye ekonomisi bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi. Yeni ekonomik modelimiz gerek üretimi gerek yatırımı gerekse ihracatı pandemiden evvelki seviyelere getirdi” ifadelerini kullandı.



Ülke ekonomileri kapanmamalı



Albayrak, temmuz ayında G-20 (Group of 20) ülkelerinin maliye bakanlarıyla bir toplantı yaptı. Albayrak, G-20 Eylem Planı’nın ele alındığı toplantıda pandemi tehdidine rağmen ekonominin kapanmaması ve ticaretin devam etmesi gerektiği görüşünde birleşildiğini vurguladı.



SWAP anlaşmaları yolda



Albayrak, mayıs ayında dijital ortamdan yabancı yatırımcılara seslendi. Albayrak, ekonominin iyi durumda olduğuna işaret etti. Swap anlaşmalarına yenilerinin ekleneceğine dikkat çekti. “Birden çok ülkeyle anlaşma yapılabilir” diye ekledi.



Pandemi döneminde belli periyotlarla yerli ve yabancı yatırımcıları dinleyen Albayrak, Türkiye’nin Covid-19’un yayılımını önlemek için gerekli her adımı attığını belirtti. Albayrak, firmaları hayata bağlamak ve güçlendirmek için gerekli her adımı attıklarını dile getirdi.



Ortak adım atılmalı



Bakan Pekcan da aktif. Pekcan, ekimde gerçekleşen ‘Çelik Sektöründe Kapasite Fazlası Küresel Forumu Bakanlar Toplantısı’na video konferans yoluyla bağlandı. Pekcan, toplantıda şu çağrıda bulundu:



“Ne yazık ki son dönemde bazı büyük çelik üreticisi ülkelerce normal ticaret akışını bozan önlemler, ithalatı engelleyici politikalar uygulandığını görüyoruz. Bu konuda duyarlı olmalı, haksız tedbirlere karşı daha kapsamlı iş birliği yapmalı ve sorunun temel nedenine odaklanmalıyız. Öbür taraftan çelikte kapasite fazlası, küresel bir sorun. Bu sorunun çözümü için ülkeler ortak çalışmalar yapmalı.”



Pekcan, geçen ay Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’na iştirak etti. Pekcan, forumda “Afrika ülkeleriyle ilk 9 ayda 18.2 milyar dolarlık ticaret yapıldığını kaydetti. Pekcan, “Dostlarımızla, kardeşlerimizle ticaretimizde ortak fayda ve kazan kazan ilkelerini her zaman ön planda tutuyoruz, tutmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



Hedef 10 milyar dolar



Pekcan, eylülde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti’ne konuk oldu. Pekcan, programda “Kazakistan’la toplam ticaret hacmimiz 2019’da 3.9 milyar dolardı. Bizim hedefimiz 10 milyar dolara yaklaşmak. Bunu yapabilmek için hem gümrüklerde iş birliği hem de iki ülke arasındaki ticaretin dengeli ve sürdürülebilir olması lazım. Aynı zamanda da lojistik açısından hem maliyetlerin azaltılması hem de kotaların kaldırılarak liberalleşmenin sağlanması gerekiyor” diye konuştu.



İlişkiler ivme kazanacak



Pekcan, aynı ayda Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi ((Joint Economic and Trade Comission-JETCO) Toplantısı İmza Töreni’ne katıldı. Pekcan, törende “Hollanda’yla ticari ve ekonomik ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde ivme kazanacağını öngörüyoruz. 2019 itibarıyla 9 milyar dolara ulaşan karşılıklı ticaret hacmimizi 15 milyar dolar seviyelerine dengeli bir şekilde çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.



Eylül ayında ayrıca G-20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı’nda yer alan Pekcan’dan, “Engelleri kaldırmanın, ticareti kolaylaştırmanın vakti geldi, geçiyor” uyarısı geldi.



Çalışmalar devam ediyor



Bakan Pekcan, 38’inci Amerikan-Türk Konferansı’nda önemli açıklamalar yaptı. Pekcan, “2002’de 6.4 milyar dolar olan ABD-Türkiye ticareti, 2019’da 21.1 milyar dolara yükseldi. 2020’nin ilk 8 ayında ise ticaretimiz yüzde 3.5 arttı. Geline aşamada Türkiye’de toplam 12.8 milyar dolarlık yatırımla 2 bine yakın ABD’li şirketi faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin ABD’deki doğrudan yabancı yatırımı yaklaşık 6.8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve bu her geçen gün artıyor” bilgilerini paylaştı. Pekcan, “Son 10 yılda önemli bir ticaret ve yatırım hacmi gözlense de her iki ülkenin potansiyeli düşünüldüğünde bu yeterli bir oran değil. Onun için 100 milyar dolar hedefi belirledik. Bu hedefi yakalamak için hummalı bir çalışma yürütüyoruz” diye de ilave etti.

Kazan kazan vurgusu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Kore İş ve Yatırım Toplantısı’nda da serbest ticaret anlaşmalarının (STA) önemine değindi. Güney Kore’yle 2013’te STA imzalandığını hatırlatan Pekcan, şunları dile getirdi: “Bu anlaşmaları biz çok değerli buluyoruz. STA devreye girdiğinde Türkiye’nin ticaret ve yatırım ilişkileri açısından şu anki durumdan çok farklı beklentileri vardı. Güney Kore 2019’da ithalatta Türkiye’nin 9’uncu büyük ortağı. Ancak ihracat yaptığımız ülkeler arasında 43’üncü sırada. STA’mız olmasına rağmen Türkiye’nin toplam dış ticaret açığındaki en yüksek paya sahip ülkelerden biri. Türkiye’nin Güney Kore’yle olan dış ticaret açığı sürdürülebilir değil. Şu anki uluslararası ortamda STA’lar ve tercihli ticaret anlaşmaları sorgulanıyor ve ülkeler kendi yerli sanayilerini koruma gerekçesiyle farklı tedbirlere başvuruyor. Böyle bir ortamda inanıyoruz ki Güney Kore’yle dış ticaret açığı sürdürülebilir değil. Kazan kazan ilkesiyle dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak için Güney Kore’den somut adımlar atmasını bekliyoruz.”

3 bin 800 iş görüşmesi

Mayıstan itibaren Özbekistan, Kenya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Kolombiya-Meksika, Almanya sanal ticaret heyetleri tertip edildi. Sektörel ve genel sanal ticaret heyetlerinde toplamda 400 şirket yöneticisi, 915 yabancı firma temsilcisiyle bir araya getirildi. 3 bin 800’ün üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildi.