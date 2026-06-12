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Sağlık
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Uzman isim kene ve böcek ısırıkları için öyle bir tavsiye verdi ki... Kritik uyarı: Yapılan hata bu uyarısı yaptı
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Uzman isim kene ve böcek ısırıkları için öyle bir tavsiye verdi ki... Kritik uyarı: Yapılan hata bu uyarısı yaptı

Uzm. Dr. Ömer Gezdur, yaz aylarında artan kene ve böcek ısırıklarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Uzm. Dr. Ömer Gezdur “En sık yapılan hatalardan biri bölgenin kaşınmasıdır. Kenenin üzerine kolonya ya da alkol dökmeyin” diyerek uyardı, tavsiye verdi. İşte kene vakalarında yapılması gerekenler...

#1
Foto - Uzman isim kene ve böcek ısırıkları için öyle bir tavsiye verdi ki... Kritik uyarı: Yapılan hata bu uyarısı yaptı

Liv Hospital Ulus Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ömer Gezdur, yaz aylarında artış gösteren kene ve böcek ısırıklarına karşı uyarılarda bulunarak, yanlış müdahalelerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

#2
Foto - Uzman isim kene ve böcek ısırıkları için öyle bir tavsiye verdi ki... Kritik uyarı: Yapılan hata bu uyarısı yaptı

Havaların ısınmasıyla birlikte doğada geçirilen sürenin arttığını belirten Liv Hospital Ulus Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ömer Gezdur, bu dönemde kene ve böcek ısırmalarının daha sık görüldüğünü ifade etti. Gezdur, çoğu zaman kızarıklık, kaşıntı ve şişlik gibi belirtilerle ortaya çıkan bu durumların bazı vakalarda ciddi enfeksiyonların veya alerjik reaksiyonların habercisi olabileceğini belirtti. "Böcek ısırıklarında ilk müdahale önemli" Sivrisinek, arı, karınca ve örümcek gibi canlıların ısırması veya sokması sonrasında cildin hızlı bir reaksiyon verdiğini kaydeden Gezdur, "Isırılan bölgede kızarıklık, hafif şişlik, yanma hissi ve yoğun kaşıntı görülebilir. İlk olarak bölge su ve sabunla temizlenmeli, ardından soğuk kompres uygulanmalıdır. En sık yapılan hatalardan biri ise bölgenin kaşınmasıdır. Kaşıma sonucu cilt bariyeri zarar görebilir ve enfeksiyon gelişebilir" dedi.

#3
Foto - Uzman isim kene ve böcek ısırıkları için öyle bir tavsiye verdi ki... Kritik uyarı: Yapılan hata bu uyarısı yaptı

"Kenenin üzerine kolonya ya da alkol dökmeyin" Kene ısırıklarının diğer böcek ısırıklarından farklı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Ömer Gezdur, kenelerin bazı virüs ve bakterileri taşıyabildiğine dikkat çekti. Gezdur, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ve Lyme hastalığı gibi önemli enfeksiyonların bulaşmasında keneler rol oynayabiliyor. Bu nedenle yanlış müdahalelerden kaçınılması gerekiyor. Kenenin üzerine kolonya, alkol veya gaz yağı dökmek, sigara bastırmak ya da gövdesinden sıkarak çıkarmaya çalışmak doğru değildir. Bu uygulamalar bulaş riskini artırabilir" diye konuştu.

#4
Foto - Uzman isim kene ve böcek ısırıkları için öyle bir tavsiye verdi ki... Kritik uyarı: Yapılan hata bu uyarısı yaptı

Kene nasıl çıkarılmalı? Kenenin mümkünse bir sağlık kuruluşunda çıkarılması gerektiğini belirten Gezdur, sağlık merkezine ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda ince uçlu bir cımbız yardımıyla kenenin cilde en yakın noktadan tutulup ezmeden ve dik şekilde çekilerek çıkarılabileceğini söyledi. Kene çıkarıldıktan sonra kişinin yaklaşık 10 gün boyunca kendisini gözlemlemesi gerektiğini ifade eden Gezdur, ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları gibi belirtilerin ortaya çıkması halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti.

#5
Foto - Uzman isim kene ve böcek ısırıkları için öyle bir tavsiye verdi ki... Kritik uyarı: Yapılan hata bu uyarısı yaptı

Belirtilere dikkat! Uzm. Dr. Ömer Gezdur, aşağıdaki belirtilerin görülmesi halinde mutlaka doktora başvurulması gerektiğini belirtti: Isırık bölgesinde giderek büyüyen halka veya hedef tahtası şeklinde kızarıklık oluşması, bölgede aşırı ağrı, sıcaklık artışı veya iltihap gelişmesi, ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ve eklem ağrılarının başlaması, nefes darlığı, yutma güçlüğü, dudak veya göz çevresinde şişlik gibi ciddi alerjik reaksiyon belirtilerinin görülmesi. "Basit önlemlerle korunmak mümkün" Yaz aylarında alınacak basit tedbirlerin kene ve böcek temasını azaltabileceğini belirten Uzm. Dr. Gezdur, "Doğa yürüyüşlerinde açık renkli kıyafetler tercih edilmeli, pantolon paçaları çorapların içine alınmalı ve uygun böcek kovucu ürünler kullanılmalıdır. Açık alan aktivitelerinden sonra özellikle kulak arkası, saç dipleri, koltuk altları ve diz arkaları dikkatlice kontrol edilmelidir. Erken fark edilen kene teması, olası sağlık sorunlarının önlenmesinde büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.

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