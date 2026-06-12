Uzman isim kene ve böcek ısırıkları için öyle bir tavsiye verdi ki... Kritik uyarı: Yapılan hata bu uyarısı yaptı

Havaların ısınmasıyla birlikte doğada geçirilen sürenin arttığını belirten Liv Hospital Ulus Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ömer Gezdur, bu dönemde kene ve böcek ısırmalarının daha sık görüldüğünü ifade etti. Gezdur, çoğu zaman kızarıklık, kaşıntı ve şişlik gibi belirtilerle ortaya çıkan bu durumların bazı vakalarda ciddi enfeksiyonların veya alerjik reaksiyonların habercisi olabileceğini belirtti. "Böcek ısırıklarında ilk müdahale önemli" Sivrisinek, arı, karınca ve örümcek gibi canlıların ısırması veya sokması sonrasında cildin hızlı bir reaksiyon verdiğini kaydeden Gezdur, "Isırılan bölgede kızarıklık, hafif şişlik, yanma hissi ve yoğun kaşıntı görülebilir. İlk olarak bölge su ve sabunla temizlenmeli, ardından soğuk kompres uygulanmalıdır. En sık yapılan hatalardan biri ise bölgenin kaşınmasıdır. Kaşıma sonucu cilt bariyeri zarar görebilir ve enfeksiyon gelişebilir" dedi.