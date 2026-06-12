  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Şanlıurfa tepkisi: Kusura bakmayın, ağzımı bozmayayım Yunanistan'ı yine uyku tutmuyor: 'Ege'yi tehdit eden Türk silahı' Kütahya'da feci zincirleme kaza! Karşı şeride geçen otomobiller can aldı! Bakanlık o reklamlara el attı! ‘Durdurma’ cezası verildi Türkiye'nin ünlü takımı Fenerbahçe'de Aykut Kocaman krizi büyüyor! Gençler Arne Slot'u istiyor Karpuz alırken 2 kez düşünün... O belirti varsa aman dikkat: Karpuz seçerken sakın yapmayın uyarısı ABD Başkanı Trump'tan son dakika “İran” açıklaması: Bugün bu savaşı bitirdik Dünya Kupası'nda fark oluşturacak gibi... Güney Kore kazandı: Beşiktaşlılar güldü
#1
Foto - Mardin’de zorlu mercimek hasadı başladı

Gün içerisinde 40 dereceyi aşan sıcaklık altında çalışan çiftçiler, büyük emek harcayarak mercimek hasadını sürdürüyor.

#2
Foto - Mardin’de zorlu mercimek hasadı başladı

Yaklaşık 12 saat boyunca tarlada mesai yapan üreticiler, sezonu verimli geçirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

#3
Foto - Mardin’de zorlu mercimek hasadı başladı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tarımsal faaliyetlerin hız kazandığı bölgede, kavurucu sıcaklara rağmen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

#4
Foto - Mardin’de zorlu mercimek hasadı başladı

40 dereceyi aşan sıcaklık altında mercimek hasadı yapan çiftçilerin zorlu mesaisi ise dron ile havadan görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gazeteci ‘beyaz saç’ı anlamadı! Bedelli askerlik ücreti çok yükselmedi mi? Akar: Saflaşma!
Gündem

Gazeteci ‘beyaz saç’ı anlamadı! Bedelli askerlik ücreti çok yükselmedi mi? Akar: Saflaşma!

TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda gazetecilerin sorularını cevaplayan komisyon başkanı Hulusi Akar ile bir gazeteci arasında ilginç bir diyal..
Dilipak yazdı: Riba!
Aktüel

Dilipak yazdı: Riba!

Abdurrahman Dilipak Mirat Haber'de yazdı: İşe, bakar mısınız, dünyada en çok banka faizi veren ülkeler arasında Türkiye ikinci olmuş! Riba’..
Kızılay töreninde konuşan Erdoğan, Netanyahu’ya ağzının payını verdi: Zalimler mutlaka hesap verecek
Gündem

Kızılay töreninde konuşan Erdoğan, Netanyahu’ya ağzının payını verdi: Zalimler mutlaka hesap verecek

Gazze’de masum canlara kıymaya devam eden Siyonist İsrail‘e sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, “Kan kokusu almış köpek balığı misali coğraf..
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit bıraktı.
Polise iftira atmıştı! İmamoğlu’nun memuru Türker’in iki çocuğu da Koç Koleji’nde okuyor!
Gündem

Polise iftira atmıştı! İmamoğlu’nun memuru Türker’in iki çocuğu da Koç Koleji’nde okuyor!

Ekrem İmamoğlu’nun “Ekosisteminde” yolsuzluğa karıştığı için tutuklu yargılanırken polise de kendisini çıplak aradıkları yönünde iftira atan..
Cami ve park alanına çöp tesisi konduracaklar! AK Parti grubunun tüm feryatlarına rağmen CHP ellerini vicdansızca havaya kaldırdı!
Gündem

Cami ve park alanına çöp tesisi konduracaklar! AK Parti grubunun tüm feryatlarına rağmen CHP ellerini vicdansızca havaya kaldırdı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Haziran ayı oturumunda, megakenti nefessiz bırakmayı amaçlayan skandal bir karara daha imza atı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23