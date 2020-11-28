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Ekonomi Ekonomi yönetimi TOBB heyetiyle bir araya geldi
Ekonomi

Ekonomi yönetimi TOBB heyetiyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: - "İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik" - "Önümüzdeki hafta MÜSİAD ile programımıza devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-28 14:55:36 -
Ekonomi yönetimi TOBB heyetiyle bir araya geldi

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, iş dünyası ile görüşmeler kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyetiyle sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Elvan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, iş dünyası ile yaptıkları görüşmelere TOBB ile devam ettiklerine dikkati çekerek, "Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, söz konusu görüşmelere gelecek hafta Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ile devam edeceklerini belirtti.

Pakdemirli de söz konusu toplantıya ilişkin paylaşımında "TOBB yönetimiyle bir araya gelerek sektörel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdiklerini" kaydetti.

Elvan ve Gül, söz konusu görüşmelerin ilkini, dün Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle gerçekleştirmişti.

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