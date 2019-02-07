“Ekonomi ve Zanaat” Sergisi Ankara’da açıldı “Ekonomi ve Zanaat” konuluII. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren 14 adet eser ile sergilenmeye değer bulunan 60 eser, Ankara’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen “Ekonomi ve Zanaat” konulu II. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren 14 adet eser ile sergilenmeye değer bulunan 60 eser, Ankara’da sanatseverlerle buluşuyor. Ankara Cer Modern Sanatlar Merkezinde bugün kapılarını açan sergi, 27 Şubat tarihine kadar açık kalacak.

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