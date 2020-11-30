Ekonomi tetikçisi S&P'den 44 milyar dolarlık hamle

Türkiye'ye yaptığı algı operasyonlarıyla bilinen ABD merkezli finansal bilgiler ve analiz şirketi S&P Global, Birleşik Krallık merkezli veri sağlayıcısı IHS Markit'i 44 milyar dolara satın almak üzere anlaştı.

İki şirketten Pazartesi günü yapılan ortak açıklamaya göre, satın alma sonrasında her bir IHS Markit hissesi, 0.2838 S&P Global hissesine karşılık olarak hesaplanacak. Birleşmenin ardından IHS ortakları yeni şirketin yüzde 32.25'ine, S&P Global'in ortakları da yüzde 67.75'ine sahip olacaklar.

Birleşmenin, iki şirketin yeteneklerini bir araya getirerek, müşterilerine karar vermek için gereken temel zekayı sunma becerine hız kazandıracağını vurgulayan S&P Global Başkanı Douglas Peterson, "S&P Global ve IHS Markit'in güçlü yanlarının anlamlı büyümeyi sağlayacağına ve tüm paydaşlar için cazip bir değer oluşturacağına eminiz" dedi.