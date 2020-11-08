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Gündem 'Ekonomi kötü' diyenler utanır mı? Sıra oldular
Gündem

'Ekonomi kötü' diyenler utanır mı? Sıra oldular

Türkiye'ye dört koldan yapılan saldırılar devam ediyor. Ülkemizi ekonomi üzerinden yıpratmaya çalışanları ise bazı görüntüler yalanlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 20:59:00 - 2020-11-08 21:01:58
'Ekonomi kötü' diyenler utanır mı? Sıra oldular

Türkiye'yi tökezletmek için dört koldan yapılan saldırılar sürüyor.

Bazı görüntüler ise, Türkiye'yi ekonomi üzerinden yıpratmaya çalışanları yalanlıyor.

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde çekilen fotoğraflar, 'ekonomi kötü' yalanını bir kez daha çürüttü.

Pahalı bir markanın önünde insanların kuyruk olduğu görüldü. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine rağmen kuyruğun oluşması ise dikkat çekti.

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