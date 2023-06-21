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Ekonomi ‘Ekonomi kötü’ diyenler madara oldular! İşte Ak Parti öncesi ve sonrası alım gücü
Ekonomi

‘Ekonomi kötü’ diyenler madara oldular! İşte Ak Parti öncesi ve sonrası alım gücü

Yeniakit Publisher
2023-06-21 15:25:00 -
‘Ekonomi kötü’ diyenler madara oldular! İşte Ak Parti öncesi ve sonrası alım gücü

Her türlü algı çalışması yaparak halka psikolojik kriz baskısı yapan odaklar madara oldular. 2002-2023 alım gücü karşılaştırması herkesi şaşırttı.

Her türlü algı çalışması yaparak halka psikolojik kriz baskısı yapan odaklar madara oldular. 2002-2023 alım gücü karşılaştırması herkesi şaşırttı.

Ak Parti döneminde asgari ücret kıyaslamasıyla alım gücünün marjinal düzeyde arttığı görüldü.

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