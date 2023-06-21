‘Ekonomi kötü’ diyenler madara oldular! İşte Ak Parti öncesi ve sonrası alım gücü
Her türlü algı çalışması yaparak halka psikolojik kriz baskısı yapan odaklar madara oldular. 2002-2023 alım gücü karşılaştırması herkesi şaşırttı.
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Her türlü algı çalışması yaparak halka psikolojik kriz baskısı yapan odaklar madara oldular. 2002-2023 alım gücü karşılaştırması herkesi şaşırttı.
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