Ekonomi ile oynamayın

Ekonomi Servisi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019’un ilk değerlendirme toplantısını gazetecilerle Ankara’da gerçekleştirdi. 2019’un enteresan bir yıl olacağını ifade eden Bakan Albayrak, “2019 tehditlerinin yanında fırsatları da beraberinde getiriyor” dedi.

“Bağışıklık sistemimiz güçlendi”

Türkiye’nin zor bir dönemden güçlü bir çıkışla çıktığını kaydeden Bakan Albayrak “2018 yılında Türkiye’nin yaşadığı bu süreç bağışıklık sistemini güçlendirdiği bir dönem oldu. Toparlanma süreci beklediğimizden hızlı geçiyor” dedi. 2018 yılında bütçe disiplininin yüzde 2’lerde gerçekleştiğine dikkat çeken Bakan Albayrak, cari dengenin son 16 yılın en güçlü oranını gösterdiğine işaret etti. Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’ndaki hedeflerin tutturulacağını kaydetti. Büyüme hedefi açısından bir risk görmediğini belirten Albayrak “Yüzde 2.3’lük büyüme hedefinin tutturacağız” ifadelerini kullandı.

“Toparlanma süreci beklediğimizden hızlı geçiyor”

Türkiye’nin zor bir dönemden güçlü bir çıkışla çıktığını kaydeden Bakan Albayrak “2018 yılında Türkiye’nin yaşadığı bu süreç bağışıklık sistemini güçlendirdiği bir dönem oldu. Toparlanma süreci beklediğimizden hızlı geçiyor” dedi. Güçlü adımların atıldığını ve atılmaya devam edeceğini vurgulayan Bakan Albayrak “Yüzde 8-11 büyümelere kıyasla yüzde 3-5-6 büyüme hızları ile dengelenme süreci yaşayacağız” diye konuştu.

“Hedeflerin güncellenmesi gündemde değil”

Albayrak, YEP’teki hedeflerin güncelleştirilmesinin gündemlerinde olmadığını belirtti. Türkiye’nin enflasyonla mücadelede güçlü refleks gösterdiğini ve yılsonu enflasyonunun yüzde 20.3 olduğunu belirtti. Pazartesi günü açıklanan, yüzde 20.35 seviyesinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonuna da değinen Albayrak “Gıda fiyatlarının değişmediğini varsayarsak yıllık enflasyon yüzde 18.85 olurdu” dedi.

“Kampanya istenen faydayı sağladı”

Enflasyonla mücadele kampanyasının istenen faydayı sağladığını belirten Albayrak “Kampanya enflasyona güçlü bir darbe vurdu. Her sektör aynı samimiyetle katkı vermedi ama genel olarak bakıldığında psikolojik, fiyatlama davranış olarak güçlü fayda sağladı. Hızlı bir dönüş oldu” şeklinde konuştu.

Faizlerdeki düşüş hızlanacak

Ticari kredi faizlerinde son üç ayda 10 puana yakın iyileşme görüldüğünü dile getiren Bakan Albayrak “Ticari kredi faizlerindeki iyileşme beklenenden bile daha fazla. Son üç ayda 10 puana yakın bir iyileşme var. Faizlerdeki düşüş daha da hızlanacak. Dengelenme süreci bunu beraberinde getirecek” dedi.

“Dükkânı teslim etmeyeceğiz”

Yeni dönemde biz faiz ve borçlanma stratejisini optimum şekilde kullanacaklarını aktaran Bakan Albayrak “Hazine’de bir kültür var. Herkesin de bir yoğurt yiyiş biçim var. Biz piyasa ile kavga etmeyeceğiz dedik ama bu anahtarları da vermek değil. Uyanık oyunculara karşı da dükkanı teslim etmemek. Yeni dönemde biz faiz ve borçlanma stratejisini optimum şekilde kullanacağız. 30 yıllık kağıtlarla ilgili yoğun talep geliyor. 2019’da da aktif bir yönetim olacak” diye konuştu.

‘İş Bankası hisseleri pozitif etki yapar’

Albayrak, CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine’ye devredilmesiyle ilgili ise şunları söyledi: “Meclis bu konuda bir adım atacak. Böyle bir adım atılırsa çok güçlü bir yapı ortaya çıkar. Zaten başarılı bir banka değişiklik olursa bilanço ve kurumsallık açısından pozitif bir etki olacaktır. Sahiplik ve bilanço olarak daha güven verici bir yapısı olur, piyasa açısından da pozitif bir etki yapar.”

“Ekonomi oyuncak değil”

Bankacılık sektörünün ağustos-eylül-ekim döneminde yaşananlara bakıldığında bu süreçten başarılı bir şekilde çıktığını belirten Albayrak, “20 milyar dolar civarında kredi yapılandırması yapıldı. Bankacılık sektörünün bilançoları gayet iyi. Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Güçlü bir sermaye yeterlilik oranı ile 2018 yılını kapattık. Müdahale gerektirecek bir durum söz konusu değil. Bankalarımız hızlı gideyim sonra sert frene basayım diyemez. Normal hızımızda gitmemiz lazım. Ekonomi oyuncak değil. Ekonomi paydaşları da ekonomi ile oynamamalı” diye konuştu.

Seracılıkta maliyeti düşürecek destek geliyor

Konuşmasında ‘Gıda terörü’ yorumlarına katıldığını ifade eden Bakan Albayrak “Gıda fiyatları ile ilgili spekülasyon yapanların araştırılmasını istedim birileri bunu spekülatif olarak kullandı. Gördük ki felaket tellallığı yapanlar bazı siyasi partilerden aday. Şaşırmamak lazım ülkenin canına kasteden terör örgütlerine destek olanlar mutfağına mı kast etmeyecek” dedi. Sebze fiyatlarıyla ilgili önümüzdeki hafta bazı gelişmeler olacağını belirten Albayrak “Belediyelerimiz hızlı bir kurulumla uygun fiyatla tanzim satış yerleri imkanı sağlayacak. Tarladan sofraya profesyonel, bütünleşik bir adım atılacak. Seracılıkla alakalı yeni yatırım, dönüşüm konusunda, modern olması konusunda bir paket hazırlayacağız. Bu hafta açıklayacağız. Kamu olarak biz sera konusunda stratejik bir yatırım yapılanmasına gideceğiz. Güçlü bir ekosistem kuracağız, çok hızlı adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.