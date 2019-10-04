Ekonomi canlanıyor! Faiz ve Enflasyon daha da düşecek

2018 yaz ayında başlayan kur ataklarını savuşturan ülkemiz, toparlanmaya başladı. Ekonomi makro ve mikro reformların rolüyle rayına oturdu. Dolar 5,70’ler seviyesinde dengelendi. Tüketici enflasyonu yüzde 16,65’ten yüzde 15’ler seviyesine geriledi.

Faiz cephesinde ise Merkez Bankası’nın başlattığı indirim politikasının kamu bankalarının seferber olduğu kredi avantajlarıyla piyasaya bereket olarak yansımaya başladı. Ekonomiye ivme katacak bu gelişmeleri özel bankaların ağırdan alması ise gözlerden kaçmıyor.

Veriler iyileşiyor

İhracatın aylık bazda artmaya devam etmesi, ithalattaki azalmaya paralel olarak cari dengenin 4 milyar 445 milyon dolar fazla vermesi de moralleri yükseltti. Merkez Bankası’nın geçen ay politika faizini yüzde 16,50’ye indirmesi sonrasında ticari kredi faizi yüzde 20’nin altına düşerken, mevduat faizi yüzde 15’lerin altını gördü. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın, faiz hamlelerinin meyvelerini vereceğini; kredi talebinin artmaya devam edeceğini vurgulaması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) tüketicilerin sırtındaki faiz yükünü hafifletici adımlar atması, ekonomideki iyi ortamın güçlenmesi ve yatırım iştahının yeniden artmasına vesile olacak adımlar olarak yorumlanıyor.

Konut satışları artıyor

Hükümetin aldığı radikal önlemlerle verilerin iyileşmeye devam edeceği öngörülüyor. Enflasyon ve faiz tarafında düşüşün süreceği; konut, otomotiv ile perakende sektörünün ivmeleneceği tahmin ediliyor. Bu tahmini rakamlar da teyit ediyor. Nitekim geçen ay krediyle satın alınan konutlar yüzde 168 artış kaydetti. Toplam satışlar yüzde 5 artarak 110 bine dayandı. İpotekli konut satışları 21 bin adet artarak 34 bini buldu. Bu olumlu gidişatta faizde ibrenin aşağı dönmesinin payı büyük. Konut kredisi faiz oranı eylülün ilk haftasında yüzde 13 mertebesindeydi. 2019 başında yüzde 28 dolayındaydı. Perakende sektörü de ilk yarıda yüzde 6-7 büyüdü. Firmalar bu dönemde müşterilerine müşteri, gelirlerine gelir eklediler.

Rol model olacağız

Ekonomistler, Türkiye’nin her alanda atılım yapmaya devam edeceğini belirtiyorlar. Dengelenme döneminin başarıyla yönetildiğine dikkat çeken aynı ekonomistler, “Ülkemiz yeni bir başarı öyküsü ortaya koymaya, pek çok ekonomiye rol model olmaya aday” görüşünde birleşiyorlar.

Özel bankalara kritik çağrı

Yatırım analisti İslam Memiş de YENİ AKİT’e yaptığı açıklamada ekonominin iyiye gideceğine işaret etti. Enflasyon ve faiz tarafında olumlu trendin devam edeceğini dile getiren Memiş, “Bu aşamada özel sektörün kamunun yanında yer alması, hayati kararları hemen uygulaması çok ama çok önemli” dedi.

2018’de Türkiye ekonomisinin saldırılarla karşı karşıya kaldığını anlatan Memiş, “Şükür ki hükümet tarafından duruma vaktinde müdahale edildi, üretici ve tüketici fiyatları kontrol altına alındı. Ardından Merkez Bankası Başkanı yenilendi. Ve kurum tarafından faizler yüzde 7,5 indirildi. Aynı adım kamu bankalarınca da atıldı. Ne var ki özel bankalar ellerini taşın altına koymadılar” ifadelerini kullandı.

Likidite bollaşıyor

Tüm dünyada 2020’nin ilk 6 ayında faiz indirimlerinin devam edeceği öngörüsünde bulunan Memiş, şu yorumu yaptı: “Çünkü resesyon riski var. Ve derhal ekonomileri hayata döndürmek, yatırım iştahını arttırmak gerekiyor. Öbür taraftan ABD’nin Çin’le düellosu sürüyor. Avrupa’da ise siyasi istikrarsızlık görülüyor. Erken seçim ve Brexit tartışmalarının bir önüne geçilemiyor. Sorunlar çok, sıkıntılar büyük. Bu nedenle pek çok ülke faiz kartını kullanmaya yöneliyor. Haliyle likidite bollaşıyor.”

Olumlu göstergeler

l FAİZ: Birkaç ay öncesine kadar yüzde 20 -25’ler seviyesinde direnen reel faizde TCMB’nin hamleleriyle yüzde 15’ler konuşulur hale geldi. Bu durum kamu bankalarının girişimiyle kredi oranlarının düşürülmesi sonucunu önce finans dünyasına ardından da sanayi ve ticaret camiasına ve hane halkına yansımaya başladı.

l ENFLASYON: Hedef oranlara yaklaşılmaya başlandı. Yıllık TÜFE oranının 9.26 olması piyasaya moral verdi.

l TURİZM: Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısında artış var. Sadece Antalya’da yüzde 16 artış yaşandı ve sayı 9 ayda 13 milyon seviyesine geldi.

l İHRACAT: Global ticaretteki daralmaya rağmen Türkiye’nin aylık ihracat potansiyeli 15 milyar dolar seviyesini aştı. 9 aylık ihracatta 132 milyar dolar aşıldı.

l YABANCI YATIRIM: Yıllık 10 milyar dolar seviyelerinin korunduğu bu alanda bir kalemde otomobil devi Volkswagen tarafından 1.5 milyar Euro’luk yatırım için adım atıldı.