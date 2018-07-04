Ekonomi Bakanı Zeybekçi'den enflasyon açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bundan sonra birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele olacak" dedi.

Bazı ürünlerdeki zamların ekonominin gereği olduğunu belirten Bakan Zeybekçi, tedbirler alınacağını duyurdu.

Faiz artışıyle ilgili meselelere girmek istemediğini belirten Zeybekçi, "Bu Merkez bankası'nın kararı. 24 Haziran seçimleri de takdir yetkisini milletimiz tek başına Cumhurbaşkanımıza vermiştir. Ekonomi yönetimi değişse dahi belirli doğrular vardır. Devlette devamlılık gereği bu alandaki kararlar da şimdiden öngörülebilir." ifadelerini kullandı.