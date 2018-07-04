Ekonomi Bakanı Zeybekçi'den enflasyon açıklaması
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bundan sonra birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele olacak" dedi. Faiz arttırımı ile ilgili kararının Merkez Bankası'na ait olduğunu vurgulayan Zeybekçi, bazı ürünlerdeki zamların ekonominin gereği olduğunu belirtti.04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:59
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bundan sonra birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele olacak" dedi.
Bazı ürünlerdeki zamların ekonominin gereği olduğunu belirten Bakan Zeybekçi, tedbirler alınacağını duyurdu.
Faiz artışıyle ilgili meselelere girmek istemediğini belirten Zeybekçi, "Bu Merkez bankası'nın kararı. 24 Haziran seçimleri de takdir yetkisini milletimiz tek başına Cumhurbaşkanımıza vermiştir. Ekonomi yönetimi değişse dahi belirli doğrular vardır. Devlette devamlılık gereği bu alandaki kararlar da şimdiden öngörülebilir." ifadelerini kullandı.
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