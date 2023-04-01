Ekonomi ağırlıklı torba yasa Meclis'ten geçti

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren seçim öncesi son ekonomi torbası, önceki gece Meclis’te kabul edildi. Yasayla en düşük Emekli Maaşı 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesi 2 bin liraya çıkarılırken, geçici işçilerin de çalışma süreleri artırılacak. 2 bin 961 TL olan şeref aylığı da 8 bin 847 TL’ye çıkarılıyor. Nisan ayından itibaren geçerli olacak emekli düzenlemesinin bütçeye yıllık maliyeti ise yaklaşık 150 milyar TL olarak hesaplanıyor.

EYT’YE FAZLA MESAİ

Yasada EYT başvurularını süratle sonuçlandırmaya yönelik Son Dakika düzenlemesine de gidildi. Buna göre, EYT başvuruları nedeniyle ortaya çıkan ağır iş yüküyle karşı karşıya kalan SGK personeline üç ay süreyle fazla mesai ücreti ödenecek. Fazla mesai süreleri 50 saatten 100 saate çıkarılan kurum çalışanlarına, saat başına 54 lira olmak üzere aylık 5 bin 400 liraya kadar et ücret ödenmesinin yolu açıldı. Yasayla getirilen düzenlemeler özetle şöyle:

ŞEREF AYLIĞI ARTIYOR

Muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek. İstiklal Madalyası sahiplerinin yanı sıra Kore’de ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nda fiilen görev alanlara hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 30 günlük net asgari ücret tutarında aylık bağlanacak. Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık, dul eşe yüzde 75 oranında bağlanacak ancak dul eşin yeniden evlenmesi durumunda kesilecek.

YARGIDA MAAŞ AYARI

Yasayla yüksek yargı mensuplarının maaşlarıyla ilgili de düzenlemeye gidiliyor. Yargıtay ve Danıştay başkanları, üyeleri ile Yargıtay ve Danıştay başsavcılarının maaşları yükseltilecek, Anayasa Mahkemesi’ndeki ücretler seviyesine çıkarılacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na verilen bilgide Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın 69 bin 112 lira, Anayasa Mahkemesi üyelerinin 62 bin 244 lira, Yargıtay- Danıştay-Sayıştay başkanlarının 58 bin lira, Yargıtay-Danıştay ve Sayıştay üyelerinin 49 bin 971 lira aldığı açıklanmıştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA DÜZENLEME

En düşük emekli aylığı kök ücretlere zam yapılmadan 7 bin 500 TL’ye yükseltilecek. Kök ücretler aynı kalırken, 7 bin 500 TL’nin altındaki tüm emekli aylıkları Hazine yardımıyla 7 bin 500 TL olarak ödenecek. Ayrıca halen bin 100 TL olan emekliye Bayram Ikramiyesi 2 bin TL olarak ödenecek.

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AFET HİZMETLERİNE FEDAKÂRLIK MADALYASI VERİLECEK

Doğal afet ve salgın hastalıklarla mücadeleye sağladıkları katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yabancı kişilere de Üstün Fedakârlık Nişanı verilecek. Hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk vatanına hizmet etmiş Türk vatandaşlarından, vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların sosyal güvencelerinin olup olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek. Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı tutarı ise en düşük 7 bin 500 lira olacak.

GEÇİCİ İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ 11 AY 29 GÜN

Geçici işçilerin çalışma süreleri de artırıldı. Kamuda çalışan 60 bine yakın geçici işçinin çalışma süreleri artık 11 ay 29 gün olacak. Ancak geçici işçilik durumları devam edecek. Kadro boşalması durumunda, eğer şartları uyuyorsa kıdem sırasına göre geçici işçilerden kadroya alım yapılabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yasanın geçmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bir sorunu daha çözdük; bir dosya daha kapandı: Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacaklar. En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüde 82 zamla 2000 TL’ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15.6 milyon emeklimiz yararlanacak” dedi.