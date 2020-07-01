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Spor

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek istifa etti

Kulüp başkanı Kadir Dağlı: - "Karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırdık. Hem hocamız hem camiamız için bundan sonra hayırlısı olsun"

Yeniakit Publisher
2020-07-01 17:08:00 -
Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek istifa etti

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek görevini bıraktı.

Kulüp başkanı Kadir Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yusuf Şimşek'in bir süredir mutsuz olduğunu söyledi.

Uzun süredir kaybedilen puanlar nedeniyle yönetim olarak kendilerinin de huzursuz olduğunu belirten Dağlı, "Yusuf Şimşek az önce istifasını sundu. Biz de yönetim olarak kabul ettik. Karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırdık. Hem hocamız hem camiamız için bundan sonrası hayırlısı olsun." dedi.

Teknik direktör adaylarıyla görüşmelerinin başladığını aktaran Dağlı, "Belki bir antrenörle 1,5 yıllık sözleşme imzalayabiliriz." diye konuştu.

Dağlı, yeni teknik adamın yönetim kurulunda alacakları karara göre belli olacağını sözlerine ekledi.

Ligde yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Balıkesirspor'da bu maça takımın başında yardımcı antrenör Engin Çatır'ın çıkacağı öğrenildi.


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