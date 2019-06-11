Ekmekte zehre genç “Tırpan”

İzmirli genç aşçı Gürsel Tırpan, ekmekte protein ve kalsiyum besleyiciliğini artırıp doğal eklerle raf ömrünü uzatan bir çalışmayı, laboratuvar ortamında gerçekleştirmeyi başardı. ’Zehir’ olarak da nitelendirilen ekmek katkı maddelerine doğal alternatif olan çalışmanın sahibi Nevvar Salih İşgören Vakfı bursiyeri Gürsel Tırpan, çalışmalarını bu hafta sonu gerçekleşecek sınavlarına hazırlandığı süreçte yaptı.

Nevvar Salih İşgören Turizm Otelcilik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü mezunu Gürsel Tırpan, bir yandan gastronomi alanında üniversite okumak hedefiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS/Temel Yeterlilik (TYT) ve Alan Yeterlilik (AYT) sınavlarına hazırlanırken bir yandan da halkın ekmeğini dert edinerek laboratuvara girdi. Türkiye’de en çok tüketilen gıda sıralamasında birincilik kürsüsünden inmeyen ekmek için “katkı maddesi olmadan ve doğal ürün ekleriyle raf ömrünü nasıl uzatabilirim” ve “besleyiciliğini nasıl artırabilirim” sorularıyla araştırmaya girişen Gürsel Tırpan, sınav hazırlık süreciyle eş zamanlı olarak 9 ay boyunca Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde laboratuvar çalışması yaptı. Özellikle günde 120 milyon ekmek üretilen ve istatistiklere göre bunun 12 milyon adedinin israf kalemi olarak çöpe gittiği Türkiye’de, patent aşamasındaki bu çalışma önem taşıyor. Çünkü bu üretim biçimi yaygınlaşırsa, israfın ekonomik karşılığı olan yıllık 1.5 milyar doların cepte kalmasına ve ithal buğdaydan kaynaklı girdi maliyetinin de azalmasıyla dış ticaret açığının azalmasına kapı aralayacak. Genç aşçı Gürsel Tırpan, özellikle günümüzde çok tüketilmesi durumunda insan hayatında ileri yaşlarda alzaymır, parkinson, kanser, şeker, inme-felç gibi hastalıklara neden olduğu ve sindirim-sinir sistemine zarar verdiği çeşitli bilimsel çalışmalarda yer bulan katkı maddelerine alternatif doğal maddeler üzerinde denemelerini yoğunlaştırdı.

Sabah dershanede, öğlen laboratuvarda

Üniversiteye hazırlık sürecinde sabah dershaneye giden öğlen üniversite laboratuvarında çalışan Tırpan, Prof. Dr. Oğuz Bayraktar danışmanlığında, Arş. Gör. Merve Deniz Köse desteğinde gerçekleştirdiği deneysel çalışmalar sonucunda, zeytin, yumurta ve limontuzu gibi ürünleri kullanarak ekmeği Türk Gıda Kodeksi standartlarına uygun nitelikte, protein ve kalsiyum açısından zenginleştirip raf ömrünü doğal bitkisel ürünlerle 20 güne kadar uzatmayı başardı.

Doğal ve ekonomik

Üniversitelerin dört yıllık gastronomi bölümlerinde, çift ana dalda eğitime imkan veren bir yüksek öğretim kurumunda okumak isteyen, akademisyenlik hedefi belirleyen Gürsel Tırpan, “Doğal yoldan elde edilen ve ekmek üzerine denenen koruyucu” çalışmasının, ülkedeki ekmek sanayicileri ve unlu mamul üreticileri açısından, piyasada kullanılan yaklaşık 17 civarındaki katkı maddesine göre sadece doğallığı ve besin değeri bakımından değil, aynı zamanda ekonomikliğiyle de tercih edileceğine inanıyor.

Destek bekliyor

Lise sürecinde burslarından yararlandığı Nevvar Salih İşgören Vakfına katkısı nedeniyle teşekkür eden Gürsel Tırpan, gastronomi alanında, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak çok sayıda başarı elde etmesiyle de biliniyor.Sonuca ulaşan çalışması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru sürecini başlatan Gürsel Tırpan, bu konuda İzmir’deki ticaret odaları, esnaf birlikleri, işadamı dernekleri, ekmek üreticileri federasyonu ve ekmek sanayicileri meslek kuruluşları, gıda sektörü yatırımcısı holdingler, başta İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Ekmek ve diğer belediyelerin ekmek üretim kuruluşları gibi AR-GE faaliyetine destek veren kurumlardan veya genç mucitlere-girişimcileri teşvik eden melek yatırımcılardan bu çalışmanın yaygınlaştırılması için destek bekliyor.