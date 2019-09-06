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Ekmek teknesini uyurken bile bırakmadı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kağıt toplayarak geçimini sağlayan yaşları 7 ila 9 arasındaki çocuklar sıcak havanın etkisiyle gölgede mola verdi.

06 Eylül 2019 Cuma 13:21
Ekmek teknesini uyurken bile bırakmadı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kağıt toplayarak geçimini sağlayan yaşları 7 ila 9 arasındaki çocuklar sıcak havanın etkisiyle gölgede mola verdi. Çocukların kağıt toplamak için kullandıkları çekçek diye tabir edilen ekmek teknelerini bırakmaması ise dikkat çekti.


Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde okulların başlamasına kısa bir süre kala geçimini kağıt toplayarak sağlayan yaşları 7 ila 9 arasındaki çocuklar, sıcak havanın etkisiyle buldukları gölgede mola verdi. Yorgunluktan bitkin düşen çocukların uyurken bile çekçek diye tabir edilen araçlarını bırakmaması dikkat çekti. Bir süre gölgede dinlenen çocuklar daha sonra bölgeden ayrılarak işlerine devam ettiler.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:21
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