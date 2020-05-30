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Aktüel

Ekmek sepetinde uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-30 21:07:07 -
Ekmek sepetinde uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ekmek sepetine saklanmış 40 gram esrar ele geçirildi.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede ikamet eden T.F'nin Alaçatı Mahallesi'ndeki evinde esrar bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda, ekmek sepetine saklanmış 40 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli, uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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