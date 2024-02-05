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Kadın - Aile Ekmek kokusuyla uyanın! Bayatlamayan bir sandviç ekmeği: ganimet! Tamamını mecbur bitireceksiniz
Kadın - Aile

Ekmek kokusuyla uyanın! Bayatlamayan bir sandviç ekmeği: ganimet! Tamamını mecbur bitireceksiniz

Yeniakit Publisher
2024-02-05 19:35:00 - 2024-02-05 19:36:11
Ekmek kokusuyla uyanın! Bayatlamayan bir sandviç ekmeği: ganimet! Tamamını mecbur bitireceksiniz

Evinizde asla bayatlamayacak sandviç ekmeği yapmaya ne dersiniz? 10 gün kalsa bile bayatlamayacak, aynı lezzetini koruyacak sandviç ekmeği tarifi bulundu! Tüm sandviçlerinizde artık bu ekmeği kullanacaksınız. İşte hem lezzetli hem bayatlamayan sandviç ekmeği tarifi…

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz muhteşem bir sandviç ekmeği tarifi bulundu! Bu sandviç ekmeği, tam 10 gün boyunca hiçbir şekilde bayatlamayacak şekilde hazırlandı. Lezzetini ve tazeliğini uzun süre koruyan bu tarifle, artık tüm sandviçlerinizi aynı nefis lezzetle hazırlayabileceksiniz. Ev yapımı bu ekmek, pratikliği ve uzun ömrü ile sofralarınızın vazgeçilmezi olacak.

BAYATLAMAYAN SANDİVÇ EKMEĞİ MALZEMELERİ

1 çay bardağı ölçüsünde süt (ılık)
2 su bardağı ölçüsünde su (ılık)
1 çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ
2 çorba kaşığı ölçüsünde şeker
50 gram oda sıcaklığında tereyağ
1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz
10 gram maya (1 paket instant Mayısa)
5 ya da 6 bardak un

BAYATLAMAYAN SANDİVÇ EKMEĞİ TARİFİ

İlk etapta yumuşak kıvamda hamurumuzu yoğuruyoruz.
Ardından 1 saat kadar hamuru dinlenmeye bırakıyoruz.
Dinlenen hamurdan bezeler oluşturup her bir bezeyi açıyoruz. Hamurun içine hafifçe bastırarak rulo şekli veriyoruz. Uçları birleştirip, kenarlardan biraz yuvarlayarak şekil veriyoruz. Hazırladığımız hamur rulolarını tepsiye alıp, yaklaşık yarım saat kadar dinlendirip üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz ve susam serpiştiriyoruz.
Fırını 180 derecede ısıtıp, hamurları kızarana kadar pişiriyoruz.

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