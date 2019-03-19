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Ekmek israfına öğrencilerden anlamlı mesaj

Mardin’de Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ekmek israfına dikkat çekmek için bayat ekmeklerden hazırladıkları yemek ve tatlılarla farkındalık oluşturmak için kermes düzenlendi.

19 Mart 2019 Salı 17:31
Ekmek israfına öğrencilerden anlamlı mesaj

Mardin’de Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ekmek israfına dikkat çekmek için bayat ekmeklerden hazırladıkları yemek ve tatlılarla farkındalık oluşturmak için kermes düzenlendi.


Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulunda okuyan öğrenciler, ’Çevre Bilinci ve Sıfır Atık’ projesiyle bayatlayan ekmeklerin israfını engellemek için bayat ekmeklerden hazırladıkları yemek ve tatlılarla kermes düzenledi. Kermese Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, 22. dönem bağımsız Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez, Okul Müdürü Şeyhmus Demir, veliler ve öğrenciler katıldı. Okul bahçesinde düzenlenen kermeste bayat ekmeklerden köfte, pide, tatlı çeşitleri satışa sunuldu. 22. dönem bağımsız Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez açılışta yaptığı konuşmada eskiden ekmeklerin tasarruflu kullanıldığını ifade ederek etkinliğin hayırlı olmasını diledi.


Proje hakkında bilgi veren Öğretmen Meltem Erol, her gün yaklaşık 5 milyon ekmeğin çöpe gittiğini belirterek, “Projemizin adı ‘Ekmek Ağacı’ adı altında bayat ekmeklerle yapılan yiyeceklerden bir kermes düzenledik. Bunu ‘Çevre Bilinci ve Sıfır Atık’ projesiyle beraber organize ederek çok güzel bir etkinlik düzenledik. 20 tane bayat ekmekle yapılan yiyecek belirledik ve bunları sağ olsun velilerimizin katkılarıyla ürünlere dönüştürdük. Her standımızda bayat ekmekle yapılan, evde kalmış olan ekmeklerimizi değerlendirerek farklı bir yemekle tekrardan tüketebilmeyi hedefledik, çok güzel sonuçlar aldık” dedi.


Projeye katılan öğrencilerden Dilara Özdemir hem israfı önleyip hem de farkındalık oluşturmak için ailesiyle birlikte yemek ve tatlı yaptıklarını belirterek, “Bir kaç tane yemek yaptık bunlar, bayat ekmek tatlısı, gözleme, kekimiz. İnsanlar evde kolayca yapabilsin diye tarifini afişlere bastık. Benim duyduğum kadarıyla çöpe atılan sadece ekmekler 80 ton, tabi daha fazlası da olabilir. Ama çok fazla ekmek israfı olduğu için bizlerde böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Ve şimdiye kadar bu bayat ekmek projeleri sayesinde 2,8 milyar bayat ekmek tasarruf edildi” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:31
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