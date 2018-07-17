Ekmek israfı yapmamak için...

BAYAT EKMEK NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Bayatlamış ekmeği küçük kareler halinde kesip kızartın. Soğuması beklendikten sonra kapaklı bir kavanozun içine koyup buzdolabında saklayın. Bu ekmekleri çorba servisi yaptığınızda yanında ikram edebilir veya robot yada karıştırıcılar ile öğütüp galeta unu niyetiyle de kullanabilirsiniz.

Bayatlayan ekmeğin üzerine su serperek hafiften ıslatıp alüminyum folyoya sarin. Sardığınız ekmekleri yaklaşık 5-10 dakika kadar fırında ısıtın. Bu şekilde bayat ekmek yumuşayacak ve neredeyse ilk günkü kadar taze olacaktır.

Bir kabin içerisine küçük doğranmış sivri biber, biraz peynir, domates, maydanoz, bir yumurta ve çok az miktarda sıvı yağ ekleyip karıştırın. Bayat ekmeği dilimleyin ve bu karışımı üstüne sürüp fırına verin. Bu tarifi peynir yerine sucuk ve sosis kullanarakta yapmanız mümkündür. Doğrusu sizin mutfaktaki hayal gücünüze bağlı olaraktan çeşitli tatlar oluşturabilirsiniz.

Bayat ekmekten ekmek tatlısı yapabilirsiniz. Ekmek gerçekten çok bayatladıysa dikdörtgen şeklinde ekmeği dilimleyin. Bir tepsi veya kaba ekmekleri dizip tatlı için hazırladığınız şerbeti gezdirin. Ekmeğin şerbeti çekmesi beklendikten sonra muhallebi veya puding sürüp yayın. Sonrasında tatlınızı istediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.

EVDE İSRAFI AZALTMAK İÇİN YAPILABİLECEKLER

İhtiyaçtan fazla ekmek alınmamalı,

Ekmek poşette saklanmalı,

Uzun süreli saklama amaçlanıyorsa ekmeğin derin dondurucuda ve poşet içerisinde saklanmalı,

Ekmek dilimlenerek tüketilmeli,

Kuruyan ekmekler israf edilmemeli, içinde az miktarda su kaynayan tencerenin üzerine yerleştirilen süzgeç üstüne konularak tüketilmeli,

Bayatlayan ekmekler galeta unu veya kurutulmuş ekmek içi şeklinde çeşitli yemek, pasta ve tatlı yapımında kullanılmalıdır.

Bayat ekmek ile yapılacak yemekler ve tatlılar:

Yaklaşık 23 çeşit bayat ekmek ile yapılabilecek yemek ve tatlı çeşitlerin isimlerini paylaşayım. Yemeğin adini arama motorundan arattığınız çeşitli tarif sitelerinden tarihlerine bakarak hem güzel bir yiyecek yapacaksınız hem de bayat ekmeğinizi değerlendirmiş olacaksınız.

1.EKMEK KAVURMASI

2.PAPARA

3.TİRİT

4.EKMEK SÜPÜRGESİ

5.EKMEK OĞMASI

6.YALANCI PAÇA

7.KALACUŞ

8.EKMEKLİ OMLET

9.EKMEK KARIŞTIRMASI

10.YUMURTALI EKMEK AŞI

11.EKMEKLİ EZME

12.BAYAT EKMEK KÖFTESİ

13.PEYNİRLİ BAYAT EKMEK KÖFTESİ

14.BAYAT EKMEK PİZZASI

15.DİLİM PİZZASI

16.KETÇAPLI DİLİM PİZZASI

17.DİLİM KAYGANASI

18.TİYRİTİ

19.BAYAT EKMEK KANEPESİ

20.TUTMAÇ

21.BAYAT EKMEKTEN PAZILI TOP KEK

22.BAYAT EKMEK TATLISI

23.BAYAT EKMEKTEN BÖREK