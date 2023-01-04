Ekmek fiyatına sabit tarife! Son karar açıklandı...

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu. İstanbul ekmek fiyatları için Kasım ayında ülke genelinde uygulanan fiyatın gecikmeli olacak 1 Ocak’ta yansıtıldığını belirten Balcı, “Artık 5 lira olarak uygulanıyor. Ocak ayının 10'unda da Ankara'da 5 lira olarak uygulanacak" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara'daki federasyon binasında, yeni yıldaki ekmek fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Balcı, yeni yıl ile birlikte ekmeğin 7,5 lira bandına yükseleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kasım ayında ülke genelinde; Antalya, Kocaeli, Düzce, Balıkesir, Sakarya, Bursa, İzmir, Yalova ve Manisa'da uygulanan fiyat gecikmeli olarak İstanbul ilinde 1 Ocak'tan itibaren 5 lira olarak uygulanıyor. Ocak ayının 10'unda da Ankara'da 5 lira olarak uygulanacak. Dolayısı ile yeni yıla girmekle birlikte, asgari ücretin artması ile birlikte ekmek fiyatında ülke genelinde bir fiyat değişikliği kesinlikle söz konusu değil” dedi.

“Bugün geldiğimiz noktada ocak ayında ekmeğin kilogram fiyatı ülke genelinde 25 lira. Ocak ve şubatta yine aynı fiyatlarla devam edeceğiz” diyen Balcı, “Bugüne kadar bizim amacımız her gelen maliyet artışını direkt ekmeğe yansıtmak olmadı, bundan sonra da olmayacak. Onun için bizim dışımızda yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Gerçek olan bizim yapmış olduğumuz açıklamalardır" ifadelerini kullandı.

'TARİFE DIŞI FİYAT UYGULAMASI YASAL DEĞİL'

Resmi tarifenin dışında herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmeyeceğini vurgulayan Balcı, "Resmi tarifenin dışında gram ve fiyatta ekmek satılması kesinlikle yasal değildir. Bunun cezai yaptırımları da son düzenleme ile ciddi anlamda arttı ve biz üyelerimizi genelge ile uyardık. Yani; resmi tarifede eğer 200 gram ekmek 5 lira yazıyorsa, 200 gram ekmek 5 liradan satılacak. Bunun dışında tarifede yazılmayan bir gram ve fiyat ile ekmeğin satılması söz konusu olamaz" diye konuştu.

DHA'ya göre; Balcı, diğer ekmek çeşitlerindeki fiyat artışlarının ise fırınların maliyetleri üzerinden belirleneceğini söyleyerek, "Diğer çeşitlerinde, her işletme kendi maliyetini vatandaşın göreceği şekilde yazarak satışa arz ediyor. Çünkü her işletmede ekmek çeşitleri de farklılık arz ediyor. Önemli olan halkımızın alıp tüketmiş olduğu normal ekmek fiyatını belirlemek" ifadelerini kullandı.