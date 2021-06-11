Ekmek fiyatı 5 TL mi olacak? Ekmek zamlanacak mı?

Ekmeğe zam mı var? Tohum Platformu kurucusu Mine Ataman, önlem alınmaması halinde iklim değişikliğinin tarım sektörüne ve tarımsal üretime büyük hasarlar vereceğini söyledi. Mine Ataman, Türkiye’nin iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığını bildirdi. Artan girdi maliyetleri, gıda fiyatlarına yansırken, çiftçilerin hâlen emeğinin karşılığını alamadığını dile getiren Ataman, çiftçinin en çok belirsizlik ve plansızlıktan ürktüğünü kaydetti. Önlem alınmaması halinde önümüzdeki 10 yıllık zaman diliminde birçok ürünün üretilemez hale geleceğini belirten Ataman, “Sıcaklık, yağış miktarı ve zamanı, güneşlenme süresinin değişmesinden dolayı narenciye, sebze, meyve, fındık, kiraz, gibi birçok tür üretilemeyecek” dedi.

Ekmek zamlanacak m?

Mine Ataman, önlem alınmaması halinde iklim değişikliğinin tarım sektörüne ve tarımsal üretime büyük hasarlar vereceğini söyledi. Böyle giderse önümüzdeki 10 yıl içinde birçok ürünün üretilemeyecek hale geleceğini öne süren Ataman, tarımda plan yapmanın ve riskleri azaltmanın yolunun teknoloji kullanımından geçtiğini bildirdi. Ataman, bu koşullarda tarım 5.0’a geçilmemesi halinde bugün 1.5 lira civarında satılan ekmeğin 5 liraya çıkacağı öngörüsünü paylaştı. İstanbul'da 200 ve 220 gram ekmek, 2 TL'den satılıyor.