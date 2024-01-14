Ekmek fiyatı 10 liraya çıkınca belediye harekete geçti! 'Siyasi fırsatçılığa taviz vermeyeceğiz'
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde fırıncılar 220 gram ekmeğin satış fiyatını 7 TL’den 10 TL’ye çıkartınca Başkan Serkan Koyuncu harekete geçti.
Belediyenin üretim kapasitesini arttıran başkan halk ekmeği 5 TL'den satmaya başladı.
Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
Koyuncu, "siyasi fırsatçılığa taviz verilmeyeceğini" duyurarak fahiş fiyat artışına karşı harekete geçtiklerini ifade etti.
Belediye ekipleri Emirdağ Cumhuriyet Meydanı, Uzun Çarşı Girişi ve Eski Kantar bölgesinde ekmek satış noktaları kurdu. Belediyenin ekmeğin fiyatının arttırılmasına yönelik yaptığı bu hamle vatandaşlardan büyük destek gördü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO