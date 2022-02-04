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Kadın - Aile Ekmek dolması tarifi nasıl yapılır? Ekmek dolması nerenin
Kadın - Aile

Ekmek dolması tarifi nasıl yapılır? Ekmek dolması nerenin

Evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli bu yemeğin tarifi sizlerle.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 18:21:00 - 2022-02-04 18:26:37
Ekmek dolması tarifi nasıl yapılır? Ekmek dolması nerenin

Ekmek dolması nerenin

Ege Bölgesi'nde ramazan sofralarına özel olarak yılın sadece bir ayında hazırlanan dolmalık ekmek, İzmir'in Seferihisar, Urla gibi ilçelerinde raflarda yerini aldı. Ege Bölgesi'ne has yöresel lezzetlerden olan ekmek dolması, dolmalık ekmeğin üzerinden bir parça kesilerek, kıyma ve kavurma doldurularak hazırlanıyor.

Ekmek dolması tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 1 adet orta boy yuvarlak ekmek
  • 250 gram yağsız kıyma
  • 2 adet soğan
  • 3-4 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 demet maydanoz
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Ekmeğin üzerine sürmek için:
  • 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Ekmek dolması tarifi nasıl yapılır?

Önce ekmeğin üzerinden kapak şeklinde kesin. Ekmek biraz bayatlamış olursa içini daha rahat boşaltabilirsiniz. İç kısmını elinizle oyarak tamamen boşaltın. Diğer tarafta bir tencerede yağı eritin ve çok ince kıyılmış soğanları, tuz ilavesiyle sararıncaya kadar kavurun. Sonra üzerine kıymayı ilave edip, suyunu çekene kadar pişirin. Bu arada salçayı, pul ve karabiberi de içine ilave edip, en son çok ince kıyılmış maydanozu da katıp, ocağın altını kapatın.

Daha önceden çıkardığınız ekmek içlerini de bu kıymalı harca karıştırıp, içini boşalttığımız ekmeğin içine iyice doldurun. Ekmeğin kapağını da üzerine kapatıp, eritilmiş tereyağıyla ekmeğin her tarafını yağlayın. Büyükçe geniş bir tencerenin içine 7-8 su bardağı su koyun. Tencerenin üzerine tencerenin içine düşmeyip, tam üstünde kalacak büyüklükte bir süzgeci yerleştirip, ekmeği üzerine oturtun. Buharlama yöntemiyle tahminen 30 ila 45 dakika arasında suyu çekene kadar pişirin. Ayranla beraber servis yapın.

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