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Kadın - Aile Ekmek arasının vazgeçilmezi Kokoreç!
Kadın - Aile

Ekmek arasının vazgeçilmezi Kokoreç!

Dışarda kokoreç yemek için bildiğimiz, güvendiğimiz yerler ararız.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 12:53:00 -
Ekmek arasının vazgeçilmezi Kokoreç!

Dışarda kokoreç yemek için bildiğimiz, güvendiğimiz yerler ararız. Vereceğimiz tarifle evde kolaylıkla kokoreç yapabileceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 3-4 tane ekmek
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Tuz
  • Pulbiber
  • 1 kg kokoreç (paketler halinde satılıyor)

Yapılışı

Kokoreçleri genişçe bir tavaya alın. Dilerseniz hazır doğranmış kokoreç alırsanız daha az zamanınız alır. Tam kokoreçlerde dilimler halinde doğrayın. Tavanızda çevirerek pişirin. Daha sonra keskin bir bıçakla doğrayın ve tavada 1-2 defa daha çevirin. (hazır doğranmış kokoreçler önce yüksek ateşte sonra kısık ateşte pişirilir.) Ekmekleri ortadan ikiye bölün ve tost makinesinde biraz kızartın. Ekmekler soğumadan kokoreçlerden istediğiniz kadar koyun ve üzerine tuz, karabiber, kimyon, pul biber ekleyebilirsiniz. Önerimiz; yanında turşu, ayran ve şalgam suyu tüketmeniz.

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