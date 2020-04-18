Ekmek alma bahanesiyle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye ceza

KONYA (AA) - Konya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve ekmek alma bahanesiyle çıktığı boş caddelerde tehlikeli araç kullanan kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ekmek alma bahanesiyle sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, boş yolda otomobiliyle tehlikeli şekilde araç kullandıktan sonra bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerin D.G'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliye tehlikeli araç kullanmaktan ve kısıtlamaya uymamaktan 1516 lira idari ceza uyguladı.

D.G'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, "Şimdi kendimi ekmek alma bahanesiyle tedavi edeceğim. Ekmek almaya arabayla gitmeyenin de ne bileyim ya. Sokaklar bomboş. Keşke her gün sokağa çıkma yasağı olsa." diyerek tehlikeli şekilde araç kullanması ve kendisine cezai işlem uygulayan polis ekiplerine "Pişmanım." demesi yer alıyor.