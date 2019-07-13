Ekmeği ucuz satan fırıncıyı mahkemeye verip zorla zam yaptırdılar!

Mustafakemalpaşa ilçesinde fırıncılık yapan Kazım Balaban, 30 yıldır unu peşin satın alıp, kira ve komisyon ödemediği için ucuz fiyatla ekmek satıyordu. Balaban'ın 1 TL'ye satması nedeniyle ilçe halkı, ekmeği buradan alıyordu. Durumu öğrenen diğer fırıncılar, şikayetçi oldu. Balaban hakkında 'haksız rekabet yapmak' suçlamasıyla dava açıldı. Uzun süre, ucuz ekmek satmak için mücadele eden Balaban, davayı kaybetti. Bunun üzerine Balaban zam yapmak zorunda kaldı.

Balaban kararı iş yerinin duvarına astığı yazıyla duyurdu. 30 yıldır bu fırından ekmek alan müşteriler de karara tepki gösterirken, 1 TL'ye satılan 400 gram ekmek 1,25 TL'ye, 2 TL'ye satılan 800 gram ekmek ise 2,50 TL'ye satılmaya başlandı.