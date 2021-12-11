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Gündem Ekmeğe yeniden zam yaptılar
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Ekmeğe yeniden zam yaptılar

İstanbul'da 2.5 liraya satılan 230 gram ekmeğe çok geçmeden bir zam daha yapıldı. Birçok ilçede gramajı düşürülen ekmeğin fiyatı 3.5 liralara kadar çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 11:15:00 - 2021-12-11 12:35:21
Ekmeğe yeniden zam yaptılar

İstanbul Fırıncılar Odası'nın 230 gram olan ekmek fiyatının 2 TL'den 2,5 liraya çıkarılmasını içeren talebi İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) 10 Kasım'da kabul edildi. Ancak fırınlar aradan 1 ay geçmesine rağmen zam üzerine zam yaptı.

Geçtiğimiz hafta gramajı 210'a düşürülüp 3 liraya satılan ekmeğe yine zam geldi. Kentte birçok fırın gramajını düşürdüğü ekmeği 3,5 liraya satmaya başladı. Kadıköy'de fırın işleten Vedat Yılmaz, "Geçen sene 106 liraya aldığım un bu sene 320 lira. Şu anda ekmeğin 5-6 lira olması gerekiyor" dedi.

İstanbul Fırıncılar Odası'nın İstanbul'da ekmek fiyatlarının 2 TL'den 2.5 TL'ye çıkmasını öngören ağustos ayındaki zam talebi, İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) 10 Kasım'da kabul edildi. Kararın üzerinden 1 ay bile geçmemesine rağmen birçok fırın ekmeğe zam yaptı. Geçtiğimiz hafta gramajı 210'a düşürülüp 3 liraya satılan ekmek, yeni bir zamla 3.5 TL'den satılmaya başlandı. Ekmeğin 3.5 liradan satıldığı ilçeler arasında Kadıköy ve Ataşehir de bulunuyor. Fırıncılar ise ekmeğe artan girdi maliyetlerinden dolayı zam yaptıklarını belirtirken resmi kurumlar ise yüksek fiyattan ekmek satan fırınlara ceza kesmeye devam ediyor.

"Şu anda ekmeğin 5-6 lira olması gerekiyor"

Una gelen zammı abartarak ekmeğin tümünün hammaddesiymiş gibi gösteren fırıncılar, ekmek yapımında maliyeti etkileyen diğer unsurlardan hiç bahsetmeden sürekli bunu öne sürüyorlar. Ataşehir'de fırın işleten Alper Sandıkçı girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı zam yaptıklarını iddia ederek ve benzer gramajdaki halekmek fiyatının yarı oranda olduğunu da gizleyerek, "Bizim için bu fiyatlarda ilerde çok ucuz olacak. Fiyatların artması bizi olumsuz etkiliyor. Hem vatandaşa karşı mahcubiyet yaşıyoruz. Bu durumun en mağdurları bizleriz. Un maliyetleri 1 yıl içerisinde yüzde 300 arttı. Yılbaşından sonra fiyatlar artarsa 4-5 lira olabilir. Bu şartlarda giderse birçok fırıncı yakında olmayacak" dedi. Kadıköy'de fırın işleten Vedat Yılmaz ise "Geçen sene 106 liraya aldığım un bu sene 320 lira. Artık un fiyatları 2 ayda bir artıyor. Şu anda ekmeğin 5-6 lira olması gerekiyor. Maalesef müşteriler haklı olarak çok tepki gösteriyor. Elimizde değil artık üretim yapamama durumuna geldik" diye konuştu.

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Yorumlar

eskiden fırın yoktu bakkal yoktu paralı poşet yoktu un yoktu adamlar azcık zam yapmış halinize şükredin siyonistmisiniz yyahudimisiniz masonmusunuz
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Dadaş

Bir kutu süt olmuş 13 14 tl. Bir kilo tere yağ 80 100 tl. A dan z ye herşey 2 3 katı oldu. Şimdi askari ücret yüzde 200 artsa ne olur çocukların servis ücretleri 300 tl den başlıyor. Biz bunlar içinmi oy verdik yetki verdik. Fatura ödeyemez hale geldik.
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