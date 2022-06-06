Eklem ağrısına iyi gelen nane biberiye kekik çayı nasıl yapılır?

Diz ağrısı neden olur, diz ağrısının nedenleri nelerdir?

Diz ağrısının en yaygın nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

Fazla kilolar ve/veya obezite

Vitamin ve/veya mineral eksikliği

Hareketsizlik

Aşırı yoğun ve zorlayıcı egzersizler

Kireçlenme

Menisküs

Kemik erimesi

Romatizma

Yaşlılık

Diz enfeksiyonları

Ani yaralanmalar, burkmalar

Adalelerde zayıflık

Hamilelik

Diz ağrısı nasıl geçer, diz ağrısına ne iyi gelir?

Soğuk terapisi

Özellikle ani bir çarpma, düşme sonucu başlayan bir diz ağrısı söz konusuysa ağrıyan bölgeye soğuk uygulayarak bu ağrıları azaltabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken buzluktan çıkaracağınız birkaç parça buzu bir torbaya yerleştirmek, temiz bir bezle etrafını sarmak ve ağrıyan bölgenin üzerinde bir süre bekletmek. İşte bu kadar!

Bamya tohumu

Aktarlardan kolayca temin edebileceğiniz bamya tohumu, kemik, kas ve eklemlerin sağlığına önemli desteklerde bulunuyor. Özellikle dizlerde meydana gelen sıvı kayıpları nedeniyle ortaya çıkan ağrıları en aza indirdiği söylenen bamya tohumunun bu özelliğinden faydalanmak için tek yapmanız gerekenin bamya tohumu çayı tüketmek olduğunu söyleniyor. Düzenli olarak kullanıldığında diz ağrılarını hafifleten bu çayı 2 hafta düzenli olarak tükettikten sonra en az 1 hafta ara vermeyi ve sonrasında yeniden devam etmeyi unutmayın.

Zencefil ve zencefil yağı

Zencefil, doğal ağrı kesici olarak bilinen maddelerden biri aslında. İçeriğinde bulunan antienflamatuvar ve antioksidan özellikler gösteren maddeler sayesinde ağrıların azalmasını sağlayan zencefili farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz. Ağrıyan bölgeye aktarlardan temin edebileceğiniz zencefil yağını dikkatlice sürebilir, taze ta da toz zencefilin çayını demleyip içebilir ya da bal, zeytinyağı gibi malzemelerle karıştırarak tüketebilirsiniz. Yağı daha hızlı bir çözüm elbette ama çay ya da macun halinde düzenli olarak tüketmeniz de sağlığınıza daha kalıcı katkılar sağlayacaktır, aklınızda bulunsun.

Zerdeçal ve zerdeçal yağı

Tıpkı zencefil gibi zerdeçal da güçlü antioksidan ve antienflamatuvar özellikleri olan bir besin. Hal böyle olunca o da ağrılara karşı en büyük destekçilerimizden biri haline dönüşüyor ve "doğal ağrı kesiciler" arasına adını yazdırıyor. Onun bu özelliğinden faydalanmak için zerdeçalı yaptığınız birçok tarifin içine dahil edebilir, çayını demleyebilir, yağını ağrıyan bölgeye doğrudan sürebilir ya da bal, süt gibi malzemelerle karıştırarak tüketebilirsiniz.

Diz eklem ağrısına ne iyi gelir: Birçok kişi eklemlerinde, bacaklarında ve dizlerinde uygunsuz vücut duruşu ve yaşa bağlı olarak ağrı ile uğraşıyor.

Diz eklem ağrısına ne iyi gelir?

Nane biberiye kekik çayı tarifi

Malzemeler

1 Çorba kaşığı nane yağı veya bir tutam nane

1 tutam biberiye

1 tutam kekik

1 tutam adaçayı

1 litre su

Eklem ağrısına iyi gelen nane biberiye kekik çayı nasıl yapılır?

Suyu tencereye koyup kaynatın ve fokurdamaya başlayınca malzemeleri üzerine ekleyin. 5 dakika kadar kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın ve 15 dakika bekletin. Daha sonra süzgeçten geçirin ve suyu bir sürahiye doldurun. Tatlandırmak için bal ekleyebilirsiniz. Bu karışımı günde 2 defa 1 su bardağı içeceğiz. Sabah kalktığınızda ve akşam yatarken 1 bardak için. 3 hafta sonunda dizlerinizdeki ve eklemlerinizdeki kıkırdağın yeniden oluştuğunu ve iltahaplanmanın yok olduğunu göreceksiniz. Artık bel diz ve kalça ağrısı çekmeyeceksiniz, üstelik doğal bir tedavi. Altta yer alan diğer doğal tedavi yöntemleri…

Eklem diz ağrılarını kesen doğal tedavi

Eklem ağrılarını gideren elma sirkesi yumurta kabuğu tedavisi

Eklem ağrılarını gideren elma sirkesi yumurta kabuğu tedavisi eskiden japonların kullandığı, ayak bilekleri diz ve eklemlerindeki ağrılar için sık sık kullandığı doğal bir tedavi yöntemidir. Kemiklerin birbirine sürtündüğü eklem bölgelerindeki ağrılar özellikle belli bir yaştan sonra dayanılmaz bir acı haline gelmeye başlar.

Eklem ağrılarını gideren elma sirkesi yumurta kabuğu tedavisi

Evet Japonya’da doğan bu “Eklem ağrılarını gideren elma sirkesi yumurta kabuğu tedavisi” samuray savaşçıları tarafından oldukça sık kullanılmaktaydı. Çünkü onlar sirke ve yumurta kabuklarının karışımı ile oluşan bol kalsiyumlu karışımın eklemler için ne kadar faydalı olduğunun farkına varmışlardı.

Eklem ağrılarını gideren elma sirkesi yumurta kabuğu tedavisi

Gerekli malzemeler ve yapılışı: 1 Adet köy yumurtamızı iyice yıkıyoruz ve temizliyoruz. Temiz olduğuna emin olduktan sonra 150ml yani yaklaşık bir buçuk – iki çay bardağı elma sirkemizin içine atıyoruz. Bir hafta kadar beklettikten sonra yumurtanın kabuğu tamamen eriyecek ve sirkeye karışacak. Süremiz dolduğunda yumurtayı sirkenin içinden çıkartın ve kalan sirkenin üzerine seyreltmek için 1 su bardapı kadar su ilave edin.

Eklem ağrılarını gideren elma sirkesi yumurta kabuğu tedavisi için karışımımız hazır. Eklem ve diz ağrılarınızı gidermek için günde 3 kere 1 yemek kaşığı kadar için. Ağrılarınız 10 güne kalmadan hissedilir derecede azalacak. Merdiven çıkarken hissettiğiniz ağrı ve acıların azaldığını tecrübe edinmek size moral olacak.

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