Eklem ağrılarına limon kabuğu

Yüksek C vitamini içeriğiyle diğer antioksidan ve besin maddeleri bir araya gelerek limonu hastalıkların önlenmesi ve soğuk algınlığı, larenjit, bakteriyel enfeksiyonlar, yüksek tansiyon, sindirim sorunları, cilt sorunları gibi sağlık sorunlarının mücadelesinde çok yararlı. Ayrıca bazı yakın zamanlı çalışmalar limonun kansere karşı dahi etkili olabileceğini gösterdi.

Limonun bazı faydaları arasında yüksek C, A, B1 ve B6 vitamini içeriğiyle magnezyum, biyoflavonoid, pektin, folik asit, fosfor, kalsiyum ve potasyum içeriği bulunmakta. İçeriğinin dışındaki yararları ise bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olması, mideyi ve karaciğeri koruması, cildin serbest radikaller tarafından erken yaşlanmasını yavaşlatmasıdır.

Peki limon kabuğu neden özellikle eklem ağrısına iyi gelir?

Çoğu insan bunu bilmez ama limonda bulunan yararlı besin maddelerinin neredeyse yarısı limonun kabuğundadır.

Acımsı tadından dolayı, çoğu insan kabuğunu atıp yalnızca meyvenin suyunu kullanır.

Ancak limonun kabuğunu attığınızda aslında genel sağlığınıza iyi gelecek ve hatta eklem ağrısıyla mücadele edecek çok sayıda besin maddesini de atmış olursunuz.

Limon kabuğu C vitamini, sitrik asit, malik asit, formik asit, hesperidin ve pektinin yanı sıra limon yağı, sitronella ve phellandrene gibi çok önemli besin maddeleri ihtiva eder.

Acayip antiseptik!

Limon kabuğunun çok güçlü özellikleri bulunur ve yüksek ateşle mücadelede yardımcı olan güçlü bir antiseptiktir.

Aslında limon kabuğunda bulunan esans yağlarının kan damarlarını rahatlatıp ağrı hissini önemli ölçüde azaltan iltihap sökücü bir etki yaparak eklem ağrılarını azalttığı anlaşılmıştır.

Şimdi herkes limon kabuğunun faydalarını öğrendiğine göre, gelecek sefer limonata yaparken kabukları atmayacağınızdan eminiz.

Eklem ağrısını dindirmek için kabuktan tam fayda almak istiyorsanız, aşağıdaki tarifleri deneyin.

Malzemeler

Doğal sızma zeytinyağı

2 büyük organik limon

Okaliptüs yaprakları

Kapaklı küçük bir kavanoz

Temiz bir sargı bezi

Hazırlanışı

Limon kabuklarını kavanozun içine koyun ve kabukları tamamen kaplayacak kadar zeytinyağı ekleyin. Okaliptus yapraklarını koyun. Kavanozu sıkıca kapatın ve karışımı iki hafta bekletin.



(Okaliptus yaprağını nereden bulacağız diye soranlar, bir Ege, Akdeniz gezilerinde istedikleri kadar toplayabilecekleri devasa ağaçlar olduğunu hatırlatalım.)

İki hafta geçtikten sonra, karışımınızı sargı bezinin üzerine dökün ve ağrı duyduğunuz bölgenin üzerine yerleştirin. İdeal olarak bu tedaviyi gece uygularsanız bu merhem siz uyurken cildinize iyice işleyebilir.

Limon kabuğundan yapılmış çay

Eklem ağrısı için yukarıdaki tedavinin yanı sıra, tüm faydalarını almak ve en iyi sonuçları görmek için ayrıca limon kabuğundan çay yapmayı da denemelisiniz.

Malzemeler

1 litre su

2 limon kabuğu ve suyu

Bal (tercihe bağlı)

Hazırlanışı

Suyu demliğin içine boşaltın ve limon kabuğunu ekleyin. 15 dakika boyunca kaynatın ve ardından altını kapatıp limon suyu ile bal ekleyin.

Limon kabuğu çayının faydalarına gelince..

Bacak ve kol eklem ağrılarını dindirir

İtihap ve gazı azaltır

Doğal detokstur

Kan pH’ını düzenlemeye yardımcı olur

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıkları önler

Tansiyonu düşürür

Fazla yağı atarak cildi daha sağlıklı hale getirir.

Ağız kokusuna iyi gelir

Rahatlatıcıdır

Gerginliğe ve baş ağrısına iyi gelir.. Az şey mi?!