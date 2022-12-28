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Ekonomi EKK’da dış ticaret rakamları ele alındı
Ekonomi

EKK’da dış ticaret rakamları ele alındı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 14:32:00 -
EKK’da dış ticaret rakamları ele alındı

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada 2022’nin bütününe ilişkin genel değerlendirmelerde bulunulduğu ve 2023’e yönelik beklentilerin ve öngörülerin paylaşıldığı belirtildi.

Dış ticaret verilerinin konuşulduğu kaydedilen açıklamada “İhracat ve ithalatımızın yapısı ithal girdi kalemleriyle oranları değerlendirilmiştir. Ayrıca ihracata yönelik üretim için teşvik politikalarının daha verimli hale getirilmesi ve ithalata bağımlılığının azaltılması noktasında ilgili kurumların yol haritası belirlenmiştir” denildi.
Bu bağlamda ara mallar ile yatırım mallarında yerlileştirme odaklı uygulanabilecek hem yeni hem de bütüncül politikalar üzerinde somut sonuçların alınmasına yönelik atılacak adımların değerlendirildiği aktarıldı. Bunun yanında yüksek teknolojili üretime yönelik teşvikler, yatırım-imalat-ihracat zincirinde yapılabilecek iyileştirmeler üzerinde durulduğu bilgisi paylaşıldı.

Enerji alanında dışa bağımlılığın orta-uzun vadede daha da azaltılmasına yönelik mevcut çalışmaların yanı sıra yeni teknolojilere dayalı enerji üretim alanlarının görüşüldüğü bildirilen açıklamada şu cümlelere yer verildi: “Ülkemizin koşullarını ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak önümüzdeki dönemde tarımsal üretimimizi arttırıp gıda arz güvenliğimizi sürdürülebilir hale getirecek önlemler ile politikalar tartışılmıştır. Bu kapsamda iklim değişikliği, tarımsal arz güvenliği ve tarımda üretim politikaları birlikte değerlendirilmiştir.”

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