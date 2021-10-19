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Ekonomi EKK açıkladı! Tüm tedbirler alındı
Ekonomi

EKK açıkladı! Tüm tedbirler alındı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), enerji arz güvenliğini temin etme çerçevesinde, gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 09:48:00 -
EKK açıkladı! Tüm tedbirler alındı

EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıda, küresel ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile yapısal konuları kapsamlı şekilde ele aldı.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, güncel ekonomik konular, küresel Enerji piyasasındaki son dönemdeki gelişmeler, kamu uygulamalarında ürün ve ekonomik faaliyet sınıflandırmasının uyumlaştırılması ile tarımsal hasılanın artırılması konularının görüşüldüğü aktarıldı.

Ham petrol, Doğal Gaz ve kömür fiyatlarında dünyada son dönemde yaşanan fiyat hareketleri ve Türkiye'ye yansımalarının değerlendirildiği, enerji arz güvenliğini temin etme çerçevesinde gerekli tüm tedbirlerin alınmakta olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurumlarının kullandıkları ürün kodlarının birbirleriyle uyumlu ve entegre olabilmesi adına ilgili taraflardan oluşan ve konuyu teknik olarak inceleyecek bir çalışma grubunun kurulmasına, çalışma sonucu ortaya çıkacak değerlendirmeleri içeren ön raporun kurul ile paylaşılmasına karar verilmiştir. Tarımsal üretimi artırmaya yönelik politikalar ve somut projeler ele alınarak, bitkisel ve hayvansal üretimin artırılmasına yönelik somut projeler detaylı olarak görüşülmüştür."

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