Ekipler evrakları didik didik inceliyor: Fuhuşçu Tanju'nun belediyesinde 5. dalga

Fuhuş, şantaj, tehdit, cinsel taciz, yolsuzluk başta her türlü ahlaksızlığın yaşandığı CHP’li belediyelerden biri olan Bolu Belediyesine yürütülen bir soruşturma kapsamında Jandarma ekipleri sabah saatlerinde belediye hizmet binasına geldi.

Binaya otopark kısmından giriş yapan jandarma ekipleri, belediye bünyesindeki bazı birimler ile Bol Tur A.Ş.’de arama ve inceleme çalışması başlattı. Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda evrak, jandarma ekipleri tarafından titizlikle mercek altına alındı.

Ekiplerin binadaki incelemeleri sürüyor.