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Yaşam Ekipler seferber oldu! Otomobil Asi Nehri’ne düştü
Yaşam

Ekipler seferber oldu! Otomobil Asi Nehri’ne düştü

Yeniakit Publisher
2024-02-08 16:48:00 -

Hatay'da Asi Nehri'ne düşen aracın içinde kişi ya da kişilerin kurtulup kurtulmadığı araştırılıyor.

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir otomobil Asi Nehri’ne düştü. Ekipler otomobili çıkarmak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre vatandaşlar bir otomobilin Asi Nehri’ne düştüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri otomobili çıkarmak için çalışma başlattı. Bu arada olay yerine dalgıçlarda geldi. Botla nehre açılan dalgıçlar akıntı nedeniyle dalış yapamadı. Otomobilin içinde birilerinin olup olmadığı ise araştırılıyor.

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