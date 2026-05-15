Ekipler seferber oldu! Milli sporcuların kaldığı merkezde yangın
Bursa Osmangazi'de milli sporcuların kaldığı Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi’nin sauna bölümünde yangın çıktı.
Bursa’da milli sporcuların konakladığı Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi’nde çıkan yangın, ekipleri alarma geçirdi. Atıcılar Mahallesi'ndeki Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nin sauna kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Maddi hasar oluştu
Güreş, atletizm ve yüzme branşlarındaki milli sporcuların kaldığı merkezde yangından etkilenen olmazken, binada maddi hasar oluştu. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.