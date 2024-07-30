Ekipler seferber oldu! 5 gün sonunda kurtarıldı
Mersin'de uçurumda mahsur kalan keçi için seferber olan ekipler beşinci günün sonunda operasyonu tamamlayabildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde 75 metrelik uçurumun 25. metresinde mahsur kalan keçi 5. günde kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniyurt Mahallesi'nde yaşayan Fatma Bulut, keçilerini otlatmaya çıktı. Lamos kanyonu bölgesinde keçilerden biri 75 metrelik uçurumun 25. metresinde mahsur kaldı. Bulunduğu yerden 5 gün boyunca kurtarılamayan keçinin yardımına Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yetişti.
Afet Arama Kurtarma Şube Müdürlüğüne bağlı Dağcılık Arama Kurtarma Amirliği ekipleri, ip teknikleri yardımıyla keçiyi bulunduğu yerden indirerek, sahibine teslim etti.