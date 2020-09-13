Ekipler şaşkına döndü! Dilenci değil adeta kuyumcu

İzmir'de zabıta ekiplerince dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kentin Karşıyaka ilçesinde cami çevrelerinde dilenenlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, bir kadının üzerinden çıkanlar ise şoke etti.

Dilenci değil adeta kuyumcu

Bostanlı Beşikçioğlu Camisi önünde dilencilik yaptığı iddia edilen E.Ö. isimli kadına yapılan üst taramasında 7 çeyrek ve 1 yarım altın ile 4 bin 60 lira bulundu.

Paralara el konuldu

Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimi sonucu dilencilik yaptığı belirlenen kişiler Zabıta Müdürlüğüne götürülürken, şahısların topladıkları çeşitli miktarlardaki paraya da tutanakla el konuldu.

Ceza kesildi

Öte yandan dilencilere Kabahatler Kanunu kapsamında 187'şer lira ceza kesildi.