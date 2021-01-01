  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ekipler öldü diye harekete geçti! Gerçeği görünce şok oldular
Gündem

Ekipler öldü diye harekete geçti! Gerçeği görünce şok oldular

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yılbaşı gecesi aracında öldü sanılarak ekipleri harekete geçiren şahıs, aşırı alkollü çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 23:35:00 - 2021-01-01 23:48:52
Ekipler öldü diye harekete geçti! Gerçeği görünce şok oldular

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına yakın bir zamanda vatandaşlar, 34 AUK 72 plakalı otomobilin içindeki sürücünün hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti. Bunun üzerine sürücüyü uyandırmaya çalışan vatandaşlar, hiçbir şekilde hareket etmediğini görünce, sürücü öldü zannederek durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Aşırı alkollü olduğu belirlendi

Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekiplerinin ilk tetkiklerinin ardından sürücünün ölmediği, aşırı alkolden uyuyakaldığı anlaşıldı. Polis ekipleri sürücünün yakınlarına ulaştı. Daha sonra uyandırılan alkollü sürücü, olay yerine gelen yakınlarıyla birlikte evine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Terör sevici Alman'dan bomba Erdoğan itirafı: Bizi ciddiye almıyor
Gündem

Terör sevici Alman'dan bomba Erdoğan itirafı: Bizi ciddiye almıyor

TBMM tarafından kabul edilen Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi, Almanya’da tepkilere nede..
Yunanistan ateşle oynuyor! Türk azınlık okullarının isimlerini değiştirdiler
Dünya

Yunanistan ateşle oynuyor! Türk azınlık okullarının isimlerini değiştirdiler

Doğu Akdeniz'deki hazımsızlığını Türk okullarına saldırarak gösteren Yunanistan 2020’nin son günü yine rahat durmadı. Gümülcine’de bu kez Tü..
Temel Kotil'den Aksungur SİHA açıklaması
Teknoloji

Temel Kotil'den Aksungur SİHA açıklaması

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur SİHA'nın son durumu ve teslimat faaliyetleriyle ilgili öneml..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay