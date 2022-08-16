Ekipler kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk için seferber oldu!
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaklaşık 3 metrelik kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuğu kurtarmak için ekipler seferber oldu. Ekiplerin çocuğu kurtarma çalışmaları sürüyor.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesi İlyaslar Mahallesi Karapınar mevkiinde saat 20.00 sıralarında 2 yaşındaki bir erkek çocuğu 45 santimetre genişliğinde 3 metre derinliğinde bir kuyuya düştü.
Çocuğun kuyuya düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 çağrı merkezine bildirdi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, ambulans ve AFAD ekibiyle iş makinesi sevk edildi.
2 yaşındaki Aybars Çakır isimli çocuğun hareketsiz yattığı ve ses verdiği bilgisine ulaşılırken ekipler bir yandan çocukla konuşurken bir yandan da kurtarma çalışmalarına devam ediyor.