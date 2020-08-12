Ekipler harekete geçti, 3 günde yüzlerce sürücünün belgesine el konuldu

Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 8-10 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'nin 81 ilinde yapılan denetimlerin sonucu açıklandı.

Denetimlere ilişkin Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 30 bin 665 sürücü teste tabi tutulurken, 419 araç trafikten men edildi.

814 sürücünün belgesine el konuldu

Türkiye'nin 81 ilinde 3 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde toplam 814 sürücünün belgesine geçici el konuldu, 3 bin 407 trafik kuralı ihlali yapıldığı belirlendi.

82 bin 736 sürücü alkollü yakalandı

Öte yandan denetimlerde 870 sürücünün alkol ve 2 şoförün de uyuşturucu etkisinde olduğu belirlendi.

Ayrıca bu yıl toplam 2 milyon 857 bin 491 aracın teste tabi tutulduğu, 82 bin 736 sürücünün alkol etkisinde olduğunun belirlendiği kaydedildi.