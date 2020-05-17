  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman bitiyor?

Nasihat kabul etmeyen kalpler

Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran Pazartesi günü okullar açılacak mı?

Bundesliga'da hangi maçlar var? | Alman Ligi maçları nasıl izlenir?

İslam’da batıni farzlar nelerdir?
için kalan
Aktüel

Ekipler halk sağlığı için çalışmalara ara vermiyor

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadeleyi gevşetmeden sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 16:14:41 -
Ekipler halk sağlığı için çalışmalara ara vermiyor

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadeleyi gevşetmeden sürdürüyor. İlçe geneli alına tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda temizlik ve dezenfekte ekipleri, son olarak Hızmalı, Atatürk ve Şehitlik mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.


Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede girilmedik cadde ve sokak bırakmıyor. İlçede bulunan dar sokaklara da daha küçük araçlarla ulaşılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda temizlik ve dezenfekte ekipleri, son olarak Hızmalı, Atatürk ve Şehitlik mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.


Temizlik işleri Müdürlüğü salgınla birlikte başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmaların ilçe genelinde dönüşümlü olarak devam edildiğini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı