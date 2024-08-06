Ekipler ayı sürüsüyle karşılaştı!

Doğayla iç içe bir coğrafyada müşterilerine kaliteli ve kesintisiz hizmet veren Aras Elektrik, zaman zaman yaban hayvanlarıyla da karşılaşıyor.

Son olarak, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde görev yapan saha ekipleri, ihbara giderken ayı sürüsüyle karşılaştı. Kars İl Koordinatörü Zafer Demir, “Zorlu bir coğrafyada görev yapıyoruz. Gelen ihbarlara giderken de ekiplerimiz zaman zaman yaban hayvanları ile karşılaşıyor. Sarıkamış ilçemiz de yaban hayvanlarının olduğu bir yer. Ekiplerimiz ihbara giderken yaklaşık ayı sürüsü ile karşılaşıyor. Çok şükür hiçbir arkadaşımız ayıların saldırısına maruz kalmadan görevlerini tamamladı.” dedi.

Aras EDAŞ saha personeli, “Yaban hayatına karşı alışkınız. Zaman zaman ihbarlara giderken doğadaki dostlarımızla karşılaşıyoruz. Az sayıda ayıyla karşılaştığımız oldu ama bu denli ayı sürüsüyle ilk kez karşılaşıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte temkinli davranarak ayıların uzaklaşmasını bekledik. Bölgeden uzaklaştıktan sonra arızanın olduğu yere ulaşarak görevimizi tamamladık.” dedi.



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