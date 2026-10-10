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Yerel Ekipler 1 saatte kontrol altına aldı: Sultanbeyli’de korkutan yangın
Yerel

Ekipler 1 saatte kontrol altına aldı: Sultanbeyli’de korkutan yangın

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Ekipler 1 saatte kontrol altına aldı: Sultanbeyli’de korkutan yangın

İstanbul Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu 1 saatte kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısında büyük çaplı hasar oluştu.

Yangın, saat 10:00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Paşa Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın nedeniyle sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısında hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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