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Medya Ekin Olcayto hastaneye kaldırıldı
Medya

Ekin Olcayto hastaneye kaldırıldı

Haber Global spikeri Ekin Olcayto geçirdiği bir kaza nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 11:53:00 - 2021-03-17 12:08:46
Ekin Olcayto hastaneye kaldırıldı

Cumartesi akşamları Haber Global'de Başka Şeyler programının spikeri Ekin Olcayto evinde talihsiz bir kaza geçirdi. 46 yaşındaki Olcayto'nun ölümden döndüğü kazanın detayları ortaya çıktı. Olcayto, dün gece saatlerinde su içmek için yatağından kalktı.

Boğazına ve çenesine girdi

Tansiyonu düşen ve göze kararan Olcayto, evinde beslediği kedilerin mama kabının üzerine düştü. Seramik mama kabının kırılan parçaları Ekin Olcayto’nun boğazına ve çenesine girdi.

Baygınlık geçiren Olcayto, evindeki arkadaşları tarafından Okmeydanı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olcayto'nun kaldırıldığı hastanede plastik cerrahı bulunmayınca arkadaşları harekete geçti. Olcayto bunun üzerine arkadaşları tarafından Acıbadem Maslak Hastanesi’ne götürüldü.

Ameliyat edildi

Sabaha karşı bu hastaneye yatırılan ünlü ekran yüzü bu öğleden sonra ameliyata alındı. Ameliyatın başarılı geçtiği ve Ekin Olcayto’nun yarın hastaneden taburcu edileceği öğrenildi.

 

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