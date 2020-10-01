Ekim ayındaki 26 FETÖ dâvâsında 1096 sanık adalete hesap verecek
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin ekim ayında 6 ildeki 26 davada 1096 sanık hakim karşısına çıkacak.
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 6 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı davalarda 1096 sanık yargılanacak. Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 4, örgütün yapılanmasına yönelik 22 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili 762, ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan açılan davalarda da 334 sanık hakim karşısına çıkacak.